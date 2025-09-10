У США стріляли у прихильника Трампа — активіст Чарлі Кірк у реанімації

Під час проведення дебатів в американському штаті Юта 10 вересня стріляли у впливового праворадикального активіста Чарлі Кірка.
Головні тези:
- Під час дебатів в американському штаті Юта стався інцидент: невідомий вистрілив у впливового праворадикального активіста Чарлі Кірка.
- Чарлі Кірк, ведучий подкастів і прихильник Трампа, потрапив до реанімації після поранення в результаті стрілянини.
- Кірк відомий своєю консервативною позицією та критикою політики підтримки України у війні з Росією, що викликало певний спір в американському суспільстві.
Невідомий стріляв у прихильника Трампа Чарлі Кірка
Під час дебатів в університеті Юти невідомий вистрілив у Кірка.
Також повідомляється, що невідомий вистрілив в Кірка з сусідньої будівлі через 20 хвилин після того, як той почав виступ.
За попередньою інформацією, силовики затримали снайпера, який відкрив вогонь по Чарлі Кірку.
Президент США Дональд Трамп вже відреагував на інцидент.
Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого поранили з вогнепальної зброї. Він чудовий хлопець у всіх сенсах. Благослови його Боже! — написав він у своїй соцмережі Truth Social.
Чарлі Кірк — ведучий подкастів із мільйонами підписників у соцмережах. Він прихильник Дональда Трампа; найбільше він відомий як засновник консервативного студентського об'єднання Turning Point USA. Він приходить до університетів і сперечається з прихильниками демпартії США, борючись із "лівим порядком денним".
Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року називав "прикордонною суперечкою", поширював фейкові твердження російської державної пропаганди.
На Конференції консервативних політичних дій у лютому 2022 року Кірк сказав, що "південний кордон набагато важливіший за український". А нещодавно виступав проти поставок американської зброї, критикував президента Володимира Зеленського за відсутність виборів в Україні тощо.
