Під час проведення дебатів в американському штаті Юта 10 вересня стріляли у впливового праворадикального активіста Чарлі Кірка.

Невідомий стріляв у прихильника Трампа Чарлі Кірка

Під час дебатів в університеті Юти невідомий вистрілив у Кірка.

Як повідомив представник Університету долини Юти, пораненого Кірка забрали разом з його командою охорони з приміщення, а внутрішній двір очистили.

Також повідомляється, що невідомий вистрілив в Кірка з сусідньої будівлі через 20 хвилин після того, як той почав виступ.

За попередньою інформацією, силовики затримали снайпера, який відкрив вогонь по Чарлі Кірку.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на інцидент.

Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, якого поранили з вогнепальної зброї. Він чудовий хлопець у всіх сенсах. Благослови його Боже! — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Чарлі Кірк — ведучий подкастів із мільйонами підписників у соцмережах. Він прихильник Дональда Трампа; найбільше він відомий як засновник консервативного студентського об'єднання Turning Point USA. Він приходить до університетів і сперечається з прихильниками демпартії США, борючись із "лівим порядком денним".

Кірк також займає скептичну позицію щодо підтримки України у війні з Росією. Він неодноразово висловлював сумніви в доцільності військової допомоги Києву і критикував політику США в цьому напрямку.

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року називав "прикордонною суперечкою", поширював фейкові твердження російської державної пропаганди.