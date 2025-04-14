17-річного американця звинуватили у підготовці замаху на Трампа

17-річний мешканець американського штату Вісконсин вбив своїх батьків під час підготовки замаху на президента США Дональда Трампа.

Підлітка у США звинувачують у підготовці замаху на Трампа

17-річний Нікіта Касап у документах й текстових повідомленнях закликав до вбивства президента й повалення уряду США. Ймовірне вбивство батьків стало спробою отримати “фінансові засоби й автономію”, аби втілити цей план, йдеться у справі, яку веде ФБР.

Зазначається, що Касап вбив своїх батьків ще 11 лютого, але їх тіла із вогнепальними пораненнями знайшли вдома лише за два тижні.

Підлітка затримали у викраденій ним машині свого вітчима того ж вечора. Правоохоронці виявили у його телефоні інформацію про так званий “Орден девʼяти янголів”, який обʼєднує неонацистів із расово мотивованими екстремістськими поглядами.

Хлопець збирався вбити президента США, аби спровокувати політичну революцію та “врятувати білу расу”. ФБР виявила на його телефонні зображення та повідомлення з інформацією про використання дронів для нападу. Хлопець також частково оплатив БпЛА й вибухівку, за допомогою яких мав вчинити напад

Один з однокласників підозрюваного розповів шерифу, що Касап говорив йому про намір убити батьків, але не мав зброї. Згодом той повідомив, що планує завести знайомство з власником зброї та викрасти її.

Також Касап стверджував, що контактував з особою з Росії, з якою планував повалити уряд США і вбити Трампа. Поширити

Видання наголошує, що жодне із висунутих проти Касапа обвинувачень ще не було підтверджене у суді.