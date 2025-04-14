17-летний американец обвинен в подготовке покушения на Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

17-летний американец обвинен в подготовке покушения на Трампа

ФБР
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Источник:  CNN

17-летний житель американского штата Висконсин убил своих родителей во время подготовки покушения на президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Подросток из Висконсина подготовил покушение на президента США, убив своих родителей в планах свержения правительства.
  • Не все обвинения еще подтверждены в суде, но расследование ведет ФБР на основании найденной инкриминирующей информации в телефоне задержанного.

Подростка в США обвиняют в подготовке покушения на Трампа

17-летний Никита Касап в документах и текстовых сообщениях призвал к убийству президента и свержению правительства США. Вероятное убийство родителей стало попыткой получить "финансовые средства и автономию", чтобы воплотить этот план, говорится в деле, которое ведет ФБР.

Отмечается, что Касап убил своих родителей еще 11 февраля, но их тела с огнестрельными ранениями нашли дома всего через две недели.

Подростка задержали в угнанной им машине своего отчима в тот же вечер. Правоохранители обнаружили в его телефоне информацию о так называемом Ордене девяти ангелов, который объединяет неонацистов с расово мотивированными экстремистскими взглядами.

Парень собирался убить президента США, чтобы спровоцировать политическую революцию и спасти белую расу. ФБР обнаружила на его телефонные изображения и сообщения с информацией об использовании дронов для нападения. Парень также частично оплатил БпЛА и взрывчатку, с помощью которых должен был совершить нападение

Один из одноклассников подозреваемого рассказал шерифу, что Касап говорил ему о намерении убить родителей, но не имел оружия. Впоследствии тот сообщил, что планирует завести знакомство с владельцем оружия и угнать его.

Также Касап утверждал, что контактировал с лицом из России, с которым планировал свергнуть правительство США и убить Трампа.

Издание отмечает, что ни одно из предъявленных против Касапа обвинений еще не было подтверждено в суде.

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