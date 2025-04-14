17-летний американец обвинен в подготовке покушения на Трампа

17-летний житель американского штата Висконсин убил своих родителей во время подготовки покушения на президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Подросток из Висконсина подготовил покушение на президента США, убив своих родителей в планах свержения правительства.
- Не все обвинения еще подтверждены в суде, но расследование ведет ФБР на основании найденной инкриминирующей информации в телефоне задержанного.
Подростка в США обвиняют в подготовке покушения на Трампа
17-летний Никита Касап в документах и текстовых сообщениях призвал к убийству президента и свержению правительства США. Вероятное убийство родителей стало попыткой получить "финансовые средства и автономию", чтобы воплотить этот план, говорится в деле, которое ведет ФБР.
Отмечается, что Касап убил своих родителей еще 11 февраля, но их тела с огнестрельными ранениями нашли дома всего через две недели.
Подростка задержали в угнанной им машине своего отчима в тот же вечер. Правоохранители обнаружили в его телефоне информацию о так называемом Ордене девяти ангелов, который объединяет неонацистов с расово мотивированными экстремистскими взглядами.
Парень собирался убить президента США, чтобы спровоцировать политическую революцию и спасти белую расу. ФБР обнаружила на его телефонные изображения и сообщения с информацией об использовании дронов для нападения. Парень также частично оплатил БпЛА и взрывчатку, с помощью которых должен был совершить нападение
Один из одноклассников подозреваемого рассказал шерифу, что Касап говорил ему о намерении убить родителей, но не имел оружия. Впоследствии тот сообщил, что планирует завести знакомство с владельцем оружия и угнать его.
Издание отмечает, что ни одно из предъявленных против Касапа обвинений еще не было подтверждено в суде.
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