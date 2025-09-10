В США стреляли в поклонника Трампа — активист Чарли Кирк в реанимации

Во время проведения дебатов в американском штате Юта 10 сентября стреляли во влиятельного праворадикального активиста Чарли Кирка.

Неизвестный стрелял в поклонника Трампа Чарли Кирка

Во время дебатов в университете Юты неизвестный выстрелил в Кирка.

Как сообщил представитель Университета долины Юты, раненого Кирка забрали вместе с его командой по охране помещения, а внутренний двор очистили. Поделиться

Также сообщается, что неизвестный выстрелил в Кирка из соседнего здания через 20 минут после того, как тот начал выступление.

По предварительной информации, силовики задержали снайпера, открывшего огонь по Чарли Кирку.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на инцидент.

Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили из огнестрельного оружия. Он отличный парень во всех смыслах. Благослови его Боже! — написал он в своей соцсети Truth Social.

Чарли Кирк — ведущий подкастов с миллионами подписчиков в соцсетях. Он поклонник Дональда Трампа; больше всего он известен как основатель консервативного студенческого объединения Turning Point USA. Он приходит в университеты и спорит со сторонниками демпартии США, борясь с "левой повесткой дня".

Кирк также занимает скептическую позицию по поддержке Украины в войне с Россией. Он не раз высказывал сомнения в целесообразности военной помощи Киеву и критиковал политику США в этом направлении. Поделиться

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года называл "пограничным спором", распространял фейковые утверждения российской государственной пропаганды.