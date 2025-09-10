В США стреляли в поклонника Трампа — активист Чарли Кирк в реанимации

Во время проведения дебатов в американском штате Юта 10 сентября стреляли во влиятельного праворадикального активиста Чарли Кирка.
Главные тезисы
Неизвестный стрелял в поклонника Трампа Чарли Кирка
Во время дебатов в университете Юты неизвестный выстрелил в Кирка.
Также сообщается, что неизвестный выстрелил в Кирка из соседнего здания через 20 минут после того, как тот начал выступление.
По предварительной информации, силовики задержали снайпера, открывшего огонь по Чарли Кирку.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на инцидент.
Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого ранили из огнестрельного оружия. Он отличный парень во всех смыслах. Благослови его Боже! — написал он в своей соцсети Truth Social.
Чарли Кирк — ведущий подкастов с миллионами подписчиков в соцсетях. Он поклонник Дональда Трампа; больше всего он известен как основатель консервативного студенческого объединения Turning Point USA. Он приходит в университеты и спорит со сторонниками демпартии США, борясь с "левой повесткой дня".
Вторжение России в Украину в феврале 2022 года называл "пограничным спором", распространял фейковые утверждения российской государственной пропаганды.
На Конференции консервативных политических действий в феврале 2022 года Кирк сказал, что "южная граница намного важнее украинской". А недавно выступал против поставок американского оружия, критиковал президента Владимира Зеленского за отсутствие выборов в Украине.
