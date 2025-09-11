"Я сповнений горя та гніву". Трамп пообіцяв знайти вбивцю активіста Кірка
Світ
"Я сповнений горя та гніву". Трамп пообіцяв знайти вбивцю активіста Кірка

Трамп
Джерело:  CNN

Президент США Дональд Трамп засмучений убивством консервативного активіста Чарлі Кірка, обіцяє знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.

Головні тези:

  • Президент Трамп виразив глибоке горе та гнів через вбивство активіста Чарлі Кірка в Юті.
  • Трамп обіцяє знайти та покарати кожного, хто причетний до цього злочину, озвучивши плани боротьби з політичним насильством.
  • Вбивство Чарлі Кірка спричинило обурення серед його прихильників і оточення, він був близьким союзником президента Трампа.

Це політичне насильство - Трамп про вбивство Чарлі Кірка

У своєму зверненні з Овального кабінету, президент заявив, що "сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Керка на території коледжу в Юті".

Чарлі надихав мільйони, і сьогодні ввечері всі, хто його знав і любив, об’єднані у шоку та жаху.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп також наголосив на своїх тісних зв’язках із Кірком, який став близьким політичним союзником і особистим другом родини Трампа.

Це темний момент для Америки, - додав президент, описуючи зусилля активіста, який подорожував країною та вів "добросовісні дебати".

Трамп також зазначив, що став "мучеником за правду і свободу" і закликав помолитися за родину загиблого.

Президент пов’язав смерть Кірка зі своїм власним пораненням під час стрілянини в Батлері в липні 2024 року, а також з іншими гучними випадками насильства.

Зокрема лідер згадав про стрілянину по виконавцеві United Healthcare у Нью-Йорку в грудні та замах у 2017 році на лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліса, наголошуючи на "політичному насильстві радикальних лівих".

Президент заявив, що американцям та ЗМІ слід "визнати факт, що насильство й убивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ти не згоден". Трамп пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством.

Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та до інших випадків політичного насильства, включно з організаціями, які його фінансують і підтримують, а також тими, хто переслідує наших суддів, правоохоронців і всіх інших, хто забезпечує порядок у нашій країні.

Наразі немає затриманих за підозрою у вбивстві Кірка. Спочатку поліція арештувала одну людину, але після допиту відпустила.

