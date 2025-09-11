"Я сповнений горя та гніву". Трамп пообіцяв знайти вбивцю активіста Кірка

Президент США Дональд Трамп засмучений убивством консервативного активіста Чарлі Кірка, обіцяє знайти та покарати кожного причетного до цього злочину.
Головні тези:
- Президент Трамп виразив глибоке горе та гнів через вбивство активіста Чарлі Кірка в Юті.
- Трамп обіцяє знайти та покарати кожного, хто причетний до цього злочину, озвучивши плани боротьби з політичним насильством.
- Вбивство Чарлі Кірка спричинило обурення серед його прихильників і оточення, він був близьким союзником президента Трампа.
Це політичне насильство - Трамп про вбивство Чарлі Кірка
У своєму зверненні з Овального кабінету, президент заявив, що "сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Керка на території коледжу в Юті".
Трамп також наголосив на своїх тісних зв’язках із Кірком, який став близьким політичним союзником і особистим другом родини Трампа.
Трамп також зазначив, що став "мучеником за правду і свободу" і закликав помолитися за родину загиблого.
Президент пов’язав смерть Кірка зі своїм власним пораненням під час стрілянини в Батлері в липні 2024 року, а також з іншими гучними випадками насильства.
Зокрема лідер згадав про стрілянину по виконавцеві United Healthcare у Нью-Йорку в грудні та замах у 2017 році на лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліса, наголошуючи на "політичному насильстві радикальних лівих".
Президент заявив, що американцям та ЗМІ слід "визнати факт, що насильство й убивства є трагічним наслідком демонізації тих, з ким ти не згоден". Трамп пообіцяв подальші дії, анонсувавши ширший план боротьби з політичним насильством.
Моя адміністрація знайде кожного, хто причетний до цього злочину та до інших випадків політичного насильства, включно з організаціями, які його фінансують і підтримують, а також тими, хто переслідує наших суддів, правоохоронців і всіх інших, хто забезпечує порядок у нашій країні.
Наразі немає затриманих за підозрою у вбивстві Кірка. Спочатку поліція арештувала одну людину, але після допиту відпустила.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-