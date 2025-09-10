Трамп вимагатиме смертної кари для вбивці українки Заруцької
Трамп вимагатиме смертної кари для вбивці українки Заруцької

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для вбивці 23-річної українки Ірини Заруцької, яку 22 серпня знайшли мертвою на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Головні тези:

  • Дональд Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької, що сталося у Шарлотті, Північна Кароліна.
  • Підозрюваного у вбивстві, Декарлоса Брауна, затримано та звинувачено у вбивстві першого ступеня.
  • До смертельного нападу на українку Ірину Заруцьку Брауну вже малися звинувачення з тяжких злочинів, які були деяким чином скасовані.

Трамп зробив заяву щодо вбивства українки Заруцької

Про це він написав у Truth Social.

Пост Трампа

Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути "швидко" (безсумнівно!) осуджена і засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Нагадаємо, 22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

Ірина Заруцька

За даними поліції, дівчину смертельно поранили ножем. Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю.

Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив вбивства залишається невідомим, розслідування триває.

Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів з 2011 року. Звинувачення включали тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили у неправомірному використанні системи 911, на розгляд якого наразі очікується.

