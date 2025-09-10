Трамп вимагатиме смертної кари для вбивці українки Заруцької

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для вбивці 23-річної українки Ірини Заруцької, яку 22 серпня знайшли мертвою на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Трамп зробив заяву щодо вбивства українки Заруцької

Про це він написав у Truth Social.

Пост Трампа

Тварина, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру та безпеки, повинна бути "швидко" (безсумнівно!) осуджена і засуджена лише до смертної кари. Іншого вибору не може бути. Дональд Трамп Президент США

Нагадаємо, 22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.

Ірина Заруцька

За даними поліції, дівчину смертельно поранили ножем. Підозрюваного у нападі 34-річного Декарлоса Брауна заарештувала поліція невдовзі після того, як поліція прибула на місце події. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Поширити

Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив вбивства залишається невідомим, розслідування триває.