Трамп вимагатиме смертної кари для вбивці українки Заруцької

Президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає смертної кари для вбивці 23-річної українки Ірини Заруцької, яку 22 серпня знайшли мертвою на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Головні тези:
- Дональд Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької, що сталося у Шарлотті, Північна Кароліна.
- Підозрюваного у вбивстві, Декарлоса Брауна, затримано та звинувачено у вбивстві першого ступеня.
- До смертельного нападу на українку Ірину Заруцьку Брауну вже малися звинувачення з тяжких злочинів, які були деяким чином скасовані.
Трамп зробив заяву щодо вбивства українки Заруцької
Про це він написав у Truth Social.
Нагадаємо, 22 серпня на станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт у штаті Північна Кароліна знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку. Дівчина після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала до США.
Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня. Мотив вбивства залишається невідомим, розслідування триває.
Зазначається, що Брауна заарештовували кілька разів з 2011 року. Звинувачення включали тяжку крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози. Майже всі звинувачення були зняті. У січні 2025 року його звинуватили у неправомірному використанні системи 911, на розгляд якого наразі очікується.
