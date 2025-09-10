Трамп потребует смертной казни для убийцы украинки Заруцкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует смертной казни для убийцы 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которую 22 августа нашли мертвой на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.
Об этом он написал в Truth Social.
Напомним, 22 августа на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт в штате Северная Каролина обнаружили мертвой 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Девушка после начала полномасштабного вторжения России в Украину приехала в США.
Брауну выдвинули обвинения в убийстве первой ступени. Мотив убийства остается неизвестным, расследование продолжается.
Брауна арестовывали несколько раз с 2011 года. Обвинения включали тяжкое воровство, ограбление с применением опасного оружия и угрозы. Почти все обвинения были сняты. В январе 2025 года его обвинили в неправомерном использовании системы 911, на рассмотрение которого ожидается.
