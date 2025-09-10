Трамп потребует смертной казни для убийцы украинки Заруцкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует смертной казни для убийцы 23-летней украинки Ирины Заруцкой, которую 22 августа нашли мертвой на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Трамп сделал заявление насчет убийства украинки Заруцкой

Об этом он написал в Truth Social.

Пост Трампа

Животное, которое жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть "быстро" (несомненно!) осуждено и приговорено только к смертной казни. Другого выбора быть не может. Дональд Трамп Президент США

Напомним, 22 августа на станции легкорельсового транспорта в городе Шарлотт в штате Северная Каролина обнаружили мертвой 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую. Девушка после начала полномасштабного вторжения России в Украину приехала в США.

Ирина Заруцкая

По данным полиции, девушку смертельно ранили ножом. Подозреваемого в нападении 34-летнего Декарлоса Брауна арестовала полиция вскоре после того, как полиция прибыла на место происшествия. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Поделиться

Брауну выдвинули обвинения в убийстве первой ступени. Мотив убийства остается неизвестным, расследование продолжается.