Вэнс заявил о готовности Трампа к подписанию выгодных экономических соглашений с Россией
Вэнс
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп не видит причин для экономической изоляции России, кроме как для продолжения войны. Он также готов к соглашениям с Москвой, выгодным Вашингтону.

  • Дональд Трамп готов к экономическому сотрудничеству с Россией
  • Возможное мирное урегулирование конфликта может улучшить экономические отношения между странами
  • Создание экономического сотрудничества между РФ, Украиной и США способствует долгосрочному миру в Восточной Европе

Вэнс заявил о готовности Трампа "экономически дружить" с Россией

Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Президент (США — ред.) очень открыт как с европейцами, так и с россиянами, что он не видит причин экономически изолировать Россию, кроме продолжения конфликта. Он хочет, чтобы убийства прекратились.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Вице-президент США

Он утверждает, что глава Белого дома готов к выгодным экономическим соглашениям с РФ, касающимся нефти, газа и минералов.

По словам Венса, вероятное мирное урегулирование позволит развивать Штатам экономические отношения с Киевом и Москвой, и "откровенно, если у нас будут лучшие экономические отношения (...) это может стать лучшей гарантией долговременного мира" в Восточной Европе.

Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, это могло бы стать лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что, если у тебя хорошие экономические отношения с людьми, ты не захочешь разрушать это буквально, начиная новую войну. Создадим экономическое сотрудничество между РФ, Украиной и США и подготовим почву для долгосрочного, крепкого мира.

