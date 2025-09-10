Президент США Дональд Трамп не видит причин для экономической изоляции России, кроме как для продолжения войны. Он также готов к соглашениям с Москвой, выгодным Вашингтону.
Главные тезисы
- Дональд Трамп готов к экономическому сотрудничеству с Россией
- Возможное мирное урегулирование конфликта может улучшить экономические отношения между странами
- Создание экономического сотрудничества между РФ, Украиной и США способствует долгосрочному миру в Восточной Европе
Вэнс заявил о готовности Трампа "экономически дружить" с Россией
Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Он утверждает, что глава Белого дома готов к выгодным экономическим соглашениям с РФ, касающимся нефти, газа и минералов.
“The average American's take-home pay is going to go up by $10,000 in 4 years” @VP JD Vance breaks down the wide-reaching impact of President Trump’s One Big Beautiful Bill Act. pic.twitter.com/IgZprEdsCm— One America News (@OANN) September 10, 2025
По словам Венса, вероятное мирное урегулирование позволит развивать Штатам экономические отношения с Киевом и Москвой, и "откровенно, если у нас будут лучшие экономические отношения (...) это может стать лучшей гарантией долговременного мира" в Восточной Европе.
