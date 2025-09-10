Вэнс заявил о готовности Трампа к подписанию выгодных экономических соглашений с Россией

Если бы у нас были лучшие экономические отношения в Восточной Европе, это могло бы стать лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что, если у тебя хорошие экономические отношения с людьми, ты не захочешь разрушать это буквально, начиная новую войну. Создадим экономическое сотрудничество между РФ, Украиной и США и подготовим почву для долгосрочного, крепкого мира.