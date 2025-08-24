Венс верит словам России об отсутствии посягательств на суверенитет Украины
Венс верит словам России об отсутствии посягательств на суверенитет Украины

Источник:  NBC News

По словам вице-президента США Джея ди Венса, россияне проявили готовность к гибкости по некоторым своим требованиям в вопросе Украины.

  • Вице-президент США высказывает доверие к готовности России к компромиссам по вопросам отношений с Украиной.
  • После продолжительной войны Россия признала территориальную целостность Украины, однако не стремится к перемирию.
  • Российская сторона проявила готовность к гибкости по некоторым основным требованиям, но не хочет заключить перемирие.

Вэнс доверяет словам России насчет Украины

Россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили то, что признают территориальную целостность Украины после войны.

По словам Венса, россияне уже признали, что не смогут установить "марионеточный режим" в Украине. Он напомнил, что оккупанты хотели этого с самого начала полномасштабного вторжения.

Они действительно проявили готовность к гибкости по отношению к некоторым своим основным требованиям. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны.

Однако Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. Он считает, что для этого есть несколько причин.

Мы не контролируем действия России, если бы мы это делали, война закончилась семь месяцев назад, — заверил вице-президент США.

