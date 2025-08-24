Венс верит словам России об отсутствии посягательств на суверенитет Украины

По словам вице-президента США Джея ди Венса, россияне проявили готовность к гибкости по некоторым своим требованиям в вопросе Украины.

Вэнс доверяет словам России насчет Украины

Россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Я не говорю, что россияне уступили во всем. Но они уступили то, что признают территориальную целостность Украины после войны. Поделиться

По словам Венса, россияне уже признали, что не смогут установить "марионеточный режим" в Украине. Он напомнил, что оккупанты хотели этого с самого начала полномасштабного вторжения.

Они действительно проявили готовность к гибкости по отношению к некоторым своим основным требованиям. Они обсудили, что необходимо для прекращения войны. Джей ди Вэнс Вице-президент США

Однако Вэнс признал, что Россия не хочет перемирия. Он считает, что для этого есть несколько причин.