Венс вірить словам Росії щодо відсутності зазіхань на суверенітет України

За словами віцепрезидента США Джея ді Венса, росіяни виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог у питанні України.

Венс довіряє словам Росії щодо України

Росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Я не кажу, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися в тому, що визнають територіальну цілісність України після війни. Поширити

За словами Венса, росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні. Він нагадав, що окупанти хотіли цього від самого початку повномасштабного вторгнення.

Вони дійсно проявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни. Джей ді Венс Віцепрезидент США

Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що на це є кілька причин.