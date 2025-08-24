Венс вірить словам Росії щодо відсутності зазіхань на суверенітет України
Джерело:  NBC News

За словами віцепрезидента США Джея ді Венса, росіяни виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог у питанні України.

  • Віцепрезидент США Джей ді Венс довіряє готовності росіян до компромісів у контексті ситуації з Україною.
  • За його словами, Росія поступила визнає територіальну цілісність України після тривалої війни.
  • Венс вказав на готовність російської сторони до деяких компромісів, проте зазначив, що Росія не бажає перемир'я.

Росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Я не кажу, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися в тому, що визнають територіальну цілісність України після війни.

За словами Венса, росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні. Він нагадав, що окупанти хотіли цього від самого початку повномасштабного вторгнення.

Вони дійсно проявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни.

Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що на це є кілька причин.

Ми не контролюємо дії Росії, якби ми це робили, війна закінчилася б сім місяців тому, — запевнив віцепрезидент США.

