Венс вірить словам Росії щодо відсутності зазіхань на суверенітет України

За словами віцепрезидента США Джея ді Венса, росіяни виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог у питанні України.
Головні тези:
- Віцепрезидент США Джей ді Венс довіряє готовності росіян до компромісів у контексті ситуації з Україною.
- За його словами, Росія поступила визнає територіальну цілісність України після тривалої війни.
- Венс вказав на готовність російської сторони до деяких компромісів, проте зазначив, що Росія не бажає перемир'я.
Венс довіряє словам Росії щодо України
Росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
За словами Венса, росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні. Він нагадав, що окупанти хотіли цього від самого початку повномасштабного вторгнення.
Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що на це є кілька причин.
Ми не контролюємо дії Росії, якби ми це робили, війна закінчилася б сім місяців тому, — запевнив віцепрезидент США.
