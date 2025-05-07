Венс заявив про надмірні вимоги Росії щодо початку мирних переговорів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США хочуть від України та Росії розпочати діалог між собою. Він також зауважив, що США хочуть зрозуміти, що хоче Росія для завершення війни, тому що вона висуває надмірні вимоги для початку перемовин.

Росія хоче забагато — Венс

Про це Джей Ді Венс повідомив під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США.

За словами Венса, США ведуть переговори з Україною та Росією, щоб зрозуміти вимоги обох сторін для завершення війни.

Ми хочемо, щоб Україна та Росія погодились на спільні принципи для того, щоб вони розпочали діалог між собою. Це важливо. Росія має багато вимог для того, щоб розпочати переговори. Ми вважаємо, що вони хочуть забагато. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Віцепрезидент США заявив, що позиція України важлива. США теж намагаються зрозуміти вимоги України для того, щоб розпочати переговори для припинення війни.

Венс сказав, що розрив між вимогами Росії та України досі залишається великим.

Та я позитивний щодо цього. Україна повідомила про погодження на припинення вогню на 30 днів. Росія — ні. У Росії вважають, що 30-денне припинення вогню не "в їхніх стратегічних інтересах.

Тому США намагаються перейти до інших принципів для ведення переговорів між Росією та Україною, окрім припинення вогню на 30 днів, сказав Венс.

Джей Ді Венс повідомив, що США відчувають "розчарування" обома сторонами, адже під час прямих переговорів з обома сторонами, Росія та Україна "щонайменш 30 хвилин розповідають про історичні передумови" війни, яку розпочала Росія проти України. Венс сказав, що "війни мають історичне підґрунтя", та для завершення конфлікту необхідно "рухатися вперед".