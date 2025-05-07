Вэнс заявил о чрезмерных требованиях России относительно начала мирных переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят от Украины и России начать диалог между собой. Он также отметил, что США хотят понять, что Россия хочет для завершения войны, потому что она выдвигает чрезмерные требования для начала переговоров.
Главные тезисы
- США хотят начать диалог между Украиной и Россией, но сталкиваются с чрезмерными требованиями со стороны России, усложняющими процесс переговоров.
- Согласование прекращения огня на 30 дней не достигнуто, поэтому США ищут альтернативные принципы для начала переговоров между Россией и Украиной.
- Вэнс подчеркнул важность понимания исторических предпосылок войны для движения вперед и прекращения конфликта в интересах всех сторон.
Россия чрезмерно многого хочет — Вэнс
Об этом Джей Ди Вэнс сообщил во время Мюнхенской встречи лидеров в США.
По словам Вэнса, США ведут переговоры с Украиной и Россией понять требования обеих сторон для завершения войны.
Вице-президент США заявил, что позиция Украины важна.
Вэнс сказал, что разрыв между требованиями России и Украины до сих пор остается большим.
Но я положительный в этом отношении Украина сообщила о согласовании на прекращение огня на 30 дней — нет.
Поэтому США пытаются перейти к другим принципам для переговоров между Россией и Украиной, кроме прекращения огня на 30 дней, сказал Вэнс.
Джей Ди Вэнс сообщил, что США испытывают "разочарование" обеими сторонами, ведь во время прямых переговоров с обеими сторонами, Россия и Украина "не менее 30 минут рассказывают об исторических предпосылках" войны, начатой Россией против Украины. Вэнс сказал, что "войны имеют историческую подоплеку", и для завершения конфликта необходимо "двигаться вперед".
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