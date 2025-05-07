Вэнс заявил о чрезмерных требованиях России относительно начала мирных переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США хотят от Украины и России начать диалог между собой. Он также отметил, что США хотят понять, что Россия хочет для завершения войны, потому что она выдвигает чрезмерные требования для начала переговоров.

Россия чрезмерно многого хочет — Вэнс

Об этом Джей Ди Вэнс сообщил во время Мюнхенской встречи лидеров в США.

По словам Вэнса, США ведут переговоры с Украиной и Россией понять требования обеих сторон для завершения войны.

Мы хотим, чтобы Украина и Россия согласились на общие принципы, чтобы они начали диалог между собой. Это важно. У России много требований для того, чтобы начать переговоры. Мы считаем, что они хотят слишком много. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Вице-президент США заявил, что позиция Украины важна.

Вэнс сказал, что разрыв между требованиями России и Украины до сих пор остается большим.

Но я положительный в этом отношении Украина сообщила о согласовании на прекращение огня на 30 дней — нет.

Поэтому США пытаются перейти к другим принципам для переговоров между Россией и Украиной, кроме прекращения огня на 30 дней, сказал Вэнс.

Джей Ди Вэнс сообщил, что США испытывают "разочарование" обеими сторонами, ведь во время прямых переговоров с обеими сторонами, Россия и Украина "не менее 30 минут рассказывают об исторических предпосылках" войны, начатой Россией против Украины. Вэнс сказал, что "войны имеют историческую подоплеку", и для завершения конфликта необходимо "двигаться вперед".