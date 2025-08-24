Войск США в Украине не будет — Вэнс

В Белом доме не изменили позицию по предоставлению гарантий безопасности Украине. США примут в них участие, но американских военных в Украине не будет.

Вэнс заявил об отказе США от миротворческих миссий в Украине

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался для программы Meet the Press на NBC News.

Президент высказался очень четко. Американские войска на земле в Украине не будут. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

При этом вице-президент добавил, что США не отказываются от активной роли в предоставлении Украине гарантий безопасности, которые будут необходимы, чтобы война прекратилась.

Мы будем играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности украинцев и уверенности, необходимых для остановки войны со своей стороны, а также ощущение, что россияне могут довести войну до конца со своей стороны.

При этом вице-президент на вопрос о том, насколько Россия будет вовлечена в предоставление гарантий безопасности Украине, ответил, что об этом еще очень рано говорить.

Во-первых, мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не завершится. И, конечно, русские будут частью разговора о завершении этой войны. Поэтому, конечно, у них будет определенная заинтересованность. Поделиться

Напомним, ранее медиа сообщали, что США готовы взять на себя ограниченную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности. В частности, американцы могут отправить пилотов для воздушных миссий.