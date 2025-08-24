Войск США в Украине не будет — Вэнс

В Белом доме не изменили позицию по предоставлению гарантий безопасности Украине. США примут в них участие, но американских военных в Украине не будет.
Главные тезисы
- Американские военные не будут размещены на территории Украины, но США продолжат активную роль в обеспечении безопасности украинцев.
- Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США будут способствовать прекращению войны на востоке Украины с российской агрессией.
- США не планируют миротворческие миссии в Украине, но готовы принять ограниченную роль в гарантировании безопасности, например, отправив пилотов для воздушных миссий.
Вэнс заявил об отказе США от миротворческих миссий в Украине
Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался для программы Meet the Press на NBC News.
При этом вице-президент добавил, что США не отказываются от активной роли в предоставлении Украине гарантий безопасности, которые будут необходимы, чтобы война прекратилась.
Мы будем играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности украинцев и уверенности, необходимых для остановки войны со своей стороны, а также ощущение, что россияне могут довести войну до конца со своей стороны.
При этом вице-президент на вопрос о том, насколько Россия будет вовлечена в предоставление гарантий безопасности Украине, ответил, что об этом еще очень рано говорить.
Напомним, ранее медиа сообщали, что США готовы взять на себя ограниченную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности. В частности, американцы могут отправить пилотов для воздушных миссий.
