Військ США в Україні не буде — Венс

У Білому домі не змінили позицію щодо надання гарантій безпеки Україні. США приймуть в них участь, але американських військових в Україні не буде.
Головні тези:
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американських військових в Україні не буде, але США візьмуть активну участь у наданні гарантій безпеки для України.
- Венс підкреслив, що Америка продовжить активну роль у забезпеченні безпеки українців та сприятиме завершенню війни на сході країни з російською агресією.
Венс заявив про відмову США від миротворчих місій в Україні
Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився для програми Meet the Press на NBC News.
При цьому віцепрезидент додав, що США не відмовляються від активної ролі у наданні Україні гарантій безпеки, які будуть необхідні, щоб війна припинилася.
Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців та впевненості, необхідних для зупинення війни зі свого боку, а також відчуття, що росіяни можуть довести війну до кінця зі свого боку.
При цьому віцепрезидент на питання щодо того, наскільки Росія буде залучена до надання гарантій безпеки Україні, відповів, що про це ще дуже рано говорити.
Зазначимо, раніше медіа повідомляли, що США готові взяти на себе обмежену роль у наданні Україні гарантій безпеки. Зокрема американці можуть відправити пілотів для повітряних місій.
