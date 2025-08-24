Військ США в Україні не буде — Венс

У Білому домі не змінили позицію щодо надання гарантій безпеки Україні. США приймуть в них участь, але американських військових в Україні не буде.

Венс заявив про відмову США від миротворчих місій в Україні

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився для програми Meet the Press на NBC News.

Президент висловився дуже чітко. Американських військ на землі в Україні не буде. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

При цьому віцепрезидент додав, що США не відмовляються від активної ролі у наданні Україні гарантій безпеки, які будуть необхідні, щоб війна припинилася.

Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців та впевненості, необхідних для зупинення війни зі свого боку, а також відчуття, що росіяни можуть довести війну до кінця зі свого боку.

При цьому віцепрезидент на питання щодо того, наскільки Росія буде залучена до надання гарантій безпеки Україні, відповів, що про це ще дуже рано говорити.

По-перше, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не завершиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони матимуть у цьому певну зацікавленість.

Зазначимо, раніше медіа повідомляли, що США готові взяти на себе обмежену роль у наданні Україні гарантій безпеки. Зокрема американці можуть відправити пілотів для повітряних місій.