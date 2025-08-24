Військ США в Україні не буде — Венс
Категорія
Політика
Дата публікації

Військ США в Україні не буде — Венс

США
Джерело:  NBC News

У Білому домі не змінили позицію щодо надання гарантій безпеки Україні. США приймуть в них участь, але американських військових в Україні не буде.

Головні тези:

  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американських військових в Україні не буде, але США візьмуть активну участь у наданні гарантій безпеки для України.
  • Венс підкреслив, що Америка продовжить активну роль у забезпеченні безпеки українців та сприятиме завершенню війни на сході країни з російською агресією.

Венс заявив про відмову США від миротворчих місій в Україні

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився для програми Meet the Press на NBC News.

Президент висловився дуже чітко. Американських військ на землі в Україні не буде.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

При цьому віцепрезидент додав, що США не відмовляються від активної ролі у наданні Україні гарантій безпеки, які будуть необхідні, щоб війна припинилася.

Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців та впевненості, необхідних для зупинення війни зі свого боку, а також відчуття, що росіяни можуть довести війну до кінця зі свого боку.

При цьому віцепрезидент на питання щодо того, наскільки Росія буде залучена до надання гарантій безпеки Україні, відповів, що про це ще дуже рано говорити.

По-перше, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не завершиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони матимуть у цьому певну зацікавленість.

Зазначимо, раніше медіа повідомляли, що США готові взяти на себе обмежену роль у наданні Україні гарантій безпеки. Зокрема американці можуть відправити пілотів для повітряних місій.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський, Венс та Рубіо провели зустріч у Ватикані
Що відомо про зустріч Зеленського, Венса та Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше розкрив деталі переговорів з Венсом і Рубіо
Володимир Зеленський
Як Зеленський оцінює переговори з Венсом і Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Венс вірить словам Росії щодо відсутності зазіхань на суверенітет України
Венс вірить словам Росії щодо відсутності зазіхань на суверенітет України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?