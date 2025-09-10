Венс заявив про готовність Трампа до підписання вигідних економічних угод із Росією
Категорія
Політика
Дата публікації

Венс заявив про готовність Трампа до підписання вигідних економічних угод із Росією

Венс
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Вашингтона.

Головні тези:

  • Президент США готовий до угод із Росією, які були б вигідними для Вашингтона.
  • Можливе мирне врегулювання конфлікту сприятиме розвитку економічних відносин між США, Україною та Росією.
  • Створення економічної співпраці між країнами може забезпечити довгостроковий мир у Східній Європі.

Венс заявив про готовність Трампа “економічно дружити” з Росією

Про це заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс.

Президент (США, — ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися.

Джей Ді Венс

Джей Ді Венс

Віцепрезидент США

Він стверджує, що глава Білого дому готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.

За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.

Якби у нас були найкращі економічні відносини у Східній Європі, це могло б стати найкращою гарантією довгострокового миру, бо коли у тебе хороші економічні відносини з людьми, ти не захочеш руйнувати це буквально, починаючи нову війну. Створімо економічну співпрацю між РФ, Україною та США та підготуємо ґрунт для довгострокового, міцного миру.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше розкрив деталі переговорів з Венсом і Рубіо
Володимир Зеленський
Як Зеленський оцінює переговори з Венсом і Рубіо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Венс вірить словам Росії щодо відсутності зазіхань на суверенітет України
Венс вірить словам Росії щодо відсутності зазіхань на суверенітет України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Військ США в Україні не буде — Венс
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?