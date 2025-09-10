Венс заявив про готовність Трампа до підписання вигідних економічних угод із Росією

Президент США Дональд Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Вашингтона.

Венс заявив про готовність Трампа “економічно дружити” з Росією

Про це заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс.

Президент (США, — ред.) дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами, що він не бачить причин економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. Він хоче, щоб вбивства припинилися. Джей Ді Венс Віцепрезидент США

Він стверджує, що глава Білого дому готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.

За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.