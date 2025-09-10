Венс заявив про готовність Трампа до підписання вигідних економічних угод із Росією

Президент США Дональд Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, окрім як для продовження війни. Він також готовий до угод із Москвою, вигідних для Вашингтона.
Головні тези:
- Президент США готовий до угод із Росією, які були б вигідними для Вашингтона.
- Можливе мирне врегулювання конфлікту сприятиме розвитку економічних відносин між США, Україною та Росією.
- Створення економічної співпраці між країнами може забезпечити довгостроковий мир у Східній Європі.
Венс заявив про готовність Трампа “економічно дружити” з Росією
Про це заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс.
Він стверджує, що глава Білого дому готовий до вигідних економічних угод з РФ, які стосуються нафти, газу та мінералів.
“The average American's take-home pay is going to go up by $10,000 in 4 years” @VP JD Vance breaks down the wide-reaching impact of President Trump’s One Big Beautiful Bill Act. pic.twitter.com/IgZprEdsCm— One America News (@OANN) September 10, 2025
За словами Венса, ймовірне мирне врегулювання дозволить розвивати Штатам економічні відносини з Києвом і Москвою, і "відверто, якщо ми матимемо кращі економічні відносини (...) це може стати найкращою гарантією довготривалого миру" у Східній Європі.
