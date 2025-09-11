"Я полон горя и гнева". Трамп пообещал найти убийцу активиста Кирка

Президент США Дональд Трамп расстроен убийством консервативного активиста Чарли Кирка, обещает найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Это политическое насилие — Трамп об убийстве Чарли Кирка

В своем обращении из Овального кабинета, президент заявил, что "исполнен горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Керка на территории колледжа в Юте".

Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе. Дональд Трамп Президент США

Трамп также отметил свои тесные связи с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

Это темный момент для Америки, — добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел "добросовестные дебаты". Поделиться

Трамп также отметил, что стал "мучеником за правду и свободу" и призвал помолиться за семью погибшего.

Президент связал смерть Кирка со своим ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими громкими случаями насилия.

В частности, лидер вспомнил о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушении в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, отмечая "политическое насилие радикальных левых".

Президент заявил, что американцам и СМИ следует "признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен". Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также теми, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех других, кто обеспечивает порядок в нашей стране.

Пока нет задержанных по подозрению в убийстве Кирка. Поначалу полиция арестовала одного человека, но после допроса отпустила.