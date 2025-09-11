"Я полон горя и гнева". Трамп пообещал найти убийцу активиста Кирка
Категория
Мир
Дата публикации

"Я полон горя и гнева". Трамп пообещал найти убийцу активиста Кирка

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп расстроен убийством консервативного активиста Чарли Кирка, обещает найти и наказать каждого причастного к этому преступлению.

Главные тезисы

  • Президент Трамп выразил горе и гнев из-за убийства активиста Чарли Кирка и обещает найти и наказать причастных к этому преступлению.
  • Трамп связал смерть Кирка со случаями политического насилия и демонизации оппонентов.
  • Президент анонсировал более широкий план борьбы с политическим насилием,

Это политическое насилие — Трамп об убийстве Чарли Кирка

В своем обращении из Овального кабинета, президент заявил, что "исполнен горя и гнева из-за ужасного убийства Чарли Керка на территории колледжа в Юте".

Чарли вдохновлял миллионы, и сегодня вечером все, кто его знал и любил, объединены в шоке и ужасе.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп также отметил свои тесные связи с Кирком, который стал близким политическим союзником и личным другом семьи Трампа.

Это темный момент для Америки, — добавил президент, описывая усилия активиста, который путешествовал по стране и вел "добросовестные дебаты".

Трамп также отметил, что стал "мучеником за правду и свободу" и призвал помолиться за семью погибшего.

Президент связал смерть Кирка со своим ранением во время стрельбы в Батлере в июле 2024 года, а также с другими громкими случаями насилия.

В частности, лидер вспомнил о стрельбе по исполнителю United Healthcare в Нью-Йорке в декабре и покушении в 2017 году на лидера большинства в Палате представителей Стива Скалиса, отмечая "политическое насилие радикальных левых".

Президент заявил, что американцам и СМИ следует "признать факт, что насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем ты не согласен". Трамп пообещал дальнейшие действия, анонсировав более широкий план борьбы с политическим насилием.

Моя администрация найдет каждого, кто причастен к этому преступлению и к другим случаям политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают, а также теми, кто преследует наших судей, правоохранителей и всех других, кто обеспечивает порядок в нашей стране.

Пока нет задержанных по подозрению в убийстве Кирка. Поначалу полиция арестовала одного человека, но после допроса отпустила.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп планирует ввести новые санкции против России — у Путина отреагировали
Песков
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп потребует смертной казни для убийцы украинки Заруцкой
Donald Trump
Трамп
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В США стреляли в поклонника Трампа — активист Чарли Кирк в реанимации
Кирк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?