В США запретят продажу программного обеспечения от российской "Лаборатории Каперского"

Администрация Джо Байдена намерена объявить о запрете продажи антивирусного программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" в Соединенных Штатах из-за тесных связей компании с Кремлем.

В США запретят продажу программ Kaspersky из-за связей с Россией

США решили ввести санкции против "Лаборатории Касперского" из-за тесных связей компании с российским правительством, признавших критическим риском.

Среди прочего, доступ российского программного обеспечения к компьютерным системам в США может позволить ему угонять конфиденциальную информацию, устанавливать вредоносные приложения или задерживать критические обновления.

Санкции против "Лаборатории Касперского" будут введены на основе мероприятия, введенного администрацией Дональда Трампа по блокированию китайских приложений, а также путем внесения компании в "черный список" Министерства торговли США.

Ожидается, что эти шаги объявят до конца четверга. Они должны вступить в силу через 100 дней — 29 сентября, чтобы дать компаниям в США время на поиск альтернатив. А новый бизнес Касперского в США будет заблокирован через 30 дней после объявления ограничений.

Согласно информации самой "Лаборатории Касперского", компания работает в штате Массачусетс и в 2022 году получила доход в размере 752 миллиона долларов от более чем 220 тысяч корпоративных клиентов в около 200 странах мира.

Послы ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России

Послы стран ЕС только согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины, говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает влияние существующих санкций, закрывая лазейки.

Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского сжиженного газа и план возложить на операторов ЕС ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

Накануне СМИ писали, что в ЕС не могли согласовать 14 пакет санкций против России, поскольку его блокировала Германия. Берлин потребовал убрать пункт, расширявший перечень товаров, желающих запретить продавать в Россию клиентам компаний ЕС в третьих странах. Этот пункт из документа был изъят.