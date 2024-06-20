У США заборонять продаж програмного забезпечення від російської "Лабораторії Каперського"

Адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про заборону продажу антивірусного програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" у Сполучених Штатах через тісні зв’язки компанії з Кремлем.

У США заборонять продаж програм Kaspersky через зв'язки з Росією

США вирішили запровадити санкції проти "Лабораторії Касперського" через тісні зв'язки компанії з російським урядом, які визнали критичним ризиком.

Серед іншого, доступ російського програмного забезпечення до комп'ютерних систем у США може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію, встановлювати шкідливі застосунки або затримувати критичні оновлення.

Санкції проти "Лабораторії Касперського" будуть запроваджені на основі заходу, запровадженого адміністрацією Дональда Трампа для блокування китайських додатків, а також шляхом внесення компанії в "чорний список" Міністерства торгівлі США.

Очікується, що про ці кроки оголосять до кінця четверга. Вони мабуть набути чинності через 100 днів — 29 вересня, щоб дати компаніям у США час на пошук альтернатив. А новий бізнес "Касперського" в США буде заблокований через 30 днів після оголошення обмежень.

Згідно з інформацією самої "Лабораторії Касперського", компанія працює в штаті Массачусетс і у 2022 році отримала дохід у розмірі 752 мільйони доларів від понад 220 тисяч корпоративних клієнтів у близько 200 країнах світу.

Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України, — йдеться в повідомленні. Поширити

При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.

Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

Напередодні ЗМІ писали, що в ЄС не могли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокувала Німеччина. Берлін вимагав прибрати пункт, що розширював перелік товарів, які хотіли заборонити продавати в Росію клієнтам компаній ЄС у третіх країнах. Цей пункт з документа вилучили.