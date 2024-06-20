У США заборонять продаж програмного забезпечення від російської "Лабораторії Каперського"

Адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про заборону продажу антивірусного програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" у Сполучених Штатах через тісні зв’язки компанії з Кремлем.
Головні тези:
- Санкції США вводяться через критичний ризик, який полягає в можливості викрадення конфіденційної інформації та встановлення шкідливих застосунків.
- Продаж програмного забезпечення Kaspersky буде заблоковане протягом 100 днів, надаючи компаніям у США час на пошук альтернатив.
- Європейські країни узгодили потужний 14-й пакет санкцій проти Росії, зокрема заборону на перевалку російського скрапленого газу та посилення впливу на суб'єктів у третіх країнах.
- Німеччина блокувала узгодження пакету санкцій у ЄС, однак після вимог Берліна в підсумку було вилучено пункт розширення переліку товарів, які хотіли заборонити для продажу в Росії.
У США заборонять продаж програм Kaspersky через зв'язки з Росією
США вирішили запровадити санкції проти "Лабораторії Касперського" через тісні зв'язки компанії з російським урядом, які визнали критичним ризиком.
Серед іншого, доступ російського програмного забезпечення до комп'ютерних систем у США може дозволити йому викрадати конфіденційну інформацію, встановлювати шкідливі застосунки або затримувати критичні оновлення.
Санкції проти "Лабораторії Касперського" будуть запроваджені на основі заходу, запровадженого адміністрацією Дональда Трампа для блокування китайських додатків, а також шляхом внесення компанії в "чорний список" Міністерства торгівлі США.
Очікується, що про ці кроки оголосять до кінця четверга. Вони мабуть набути чинності через 100 днів — 29 вересня, щоб дати компаніям у США час на пошук альтернатив. А новий бізнес "Касперського" в США буде заблокований через 30 днів після оголошення обмежень.
Згідно з інформацією самої "Лабораторії Касперського", компанія працює в штаті Массачусетс і у 2022 році отримала дохід у розмірі 752 мільйони доларів від понад 220 тисяч корпоративних клієнтів у близько 200 країнах світу.
Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії
При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки.
Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
Напередодні ЗМІ писали, що в ЄС не могли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки його блокувала Німеччина. Берлін вимагав прибрати пункт, що розширював перелік товарів, які хотіли заборонити продавати в Росію клієнтам компаній ЄС у третіх країнах. Цей пункт з документа вилучили.
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