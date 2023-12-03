В Старобельске оккупанты запретили праздновать День Святого Николая

Российские оккупанты запретили праздновать День Святого Николая в учебных заведениях во временно оккупированном Старобельске в Луганской области.

Оккупанты отменили День Святого Николая в Старобельске

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что во временно оккупированном Старобельске российские оккупанты отменили празднование Дня Святого Николая во всех учебных заведениях.

Мол, это сугубо украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует. Вместо этого детей приветствовать, в частности, Киш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганщины. Поделиться

По данным Лысогора, один такой уже выступил на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно увезли детей из региона.

Ситуация в Луганской области

Лысогор сообщает, что украинские войска на Луганщине отражают российские атаки вблизи Стельмаховки на Сватовщине.

Не покидает противник намерений и захвата Серебрянского леса, где его только за вчера четыре раза остановили украинские защитники. Ствольная и реактивная артиллерия окупантов максимально задействована при любой погоде. Обстрелы населённых пунктов и укреплений сейчас максимально плотные. Поделиться

В Луганске местный аграрный университет получил от россиян статус федерального. Его работники с началом нового учебного года не получают заработную плату.

Задолженность по заработной плате составляет три месяца. Кроме того, летом они не досчитались выплаты за отпуск.