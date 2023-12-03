В Старобельске оккупанты запретили праздновать День Святого Николая

Российские оккупанты запретили праздновать День Святого Николая в учебных заведениях во временно оккупированном Старобельске в Луганской области.
Оккупанты отменили День Святого Николая в Старобельске
Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что во временно оккупированном Старобельске российские оккупанты отменили празднование Дня Святого Николая во всех учебных заведениях.
По данным Лысогора, один такой уже выступил на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно увезли детей из региона.
Ситуация в Луганской области
Лысогор сообщает, что украинские войска на Луганщине отражают российские атаки вблизи Стельмаховки на Сватовщине.
В Луганске местный аграрный университет получил от россиян статус федерального. Его работники с началом нового учебного года не получают заработную плату.
Задолженность по заработной плате составляет три месяца. Кроме того, летом они не досчитались выплаты за отпуск.
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