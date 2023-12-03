У Старобільську окупанти заборонили святкувати День Святого Миколая
Категорія
Україна
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У Старобільську окупанти заборонили святкувати День Святого Миколая

Артем Лисогор / Луганська ОВА
Святий Миколай

Російські окупанти заборонили святкувати День Святого Миколая в закладах освіти у тимчасово окупованому Старобільську в Луганській області.

Окупанти скасували День Святого Миколая у Старобільську

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованому Старобільську російські окупанти касували відзначення Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти.

Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід. Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини.

За даними Лисогора, один такий вже виступив на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з регіону.

Ситуація у Луганській області

Лисогор повідомляє, що українські війська на Луганщині відбивають російські атаки поблизу Стельмахівки, що на Сватівщині.

Не полишає противник намірів й захоплення Серебрянського лісу, де його тільки за учора чотири рази зупинили українські захисники. Ствольна та реактивна артилерія окупантів максимально задіяна при будь-якій погоді. Обстріли населених пунктів та укріплень зараз максимально щільні.

У Луганську місцевий аграрний університет отримав від росіян статус федерального. Його працівники із початком нового навчального року не одержують заробітної плати.

Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці. Крім того, улітку вони не дорахувалися виплат за відпустку.

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