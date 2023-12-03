У Старобільську окупанти заборонили святкувати День Святого Миколая

Російські окупанти заборонили святкувати День Святого Миколая в закладах освіти у тимчасово окупованому Старобільську в Луганській області.
Окупанти скасували День Святого Миколая у Старобільську
Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованому Старобільську російські окупанти касували відзначення Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти.
За даними Лисогора, один такий вже виступив на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з регіону.
Ситуація у Луганській області
Лисогор повідомляє, що українські війська на Луганщині відбивають російські атаки поблизу Стельмахівки, що на Сватівщині.
У Луганську місцевий аграрний університет отримав від росіян статус федерального. Його працівники із початком нового навчального року не одержують заробітної плати.
Заборгованість із заробітної плати складає вже три місяці. Крім того, улітку вони не дорахувалися виплат за відпустку.
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