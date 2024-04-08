В стиле КГБ. ФСБ "защищает" Россию от культурных диссидентов
Категория
Культура
Дата публикации

В стиле КГБ. ФСБ "защищает" Россию от культурных диссидентов

ФСБ
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Источник:  Meduza

Российское издание «Медуза» получило доступ к почте сотрудника ФСБ, уже 10 лет борющегося с независимой российской культурой.

Сотрудники ФСБ следят за российскими культурными деятелями

Журналисты пишут, что этот сотрудник ФСБ Сергей Дубов имел задачу «защищать» Россию от независимых художников. В частности, он собирал компромат на театрального критика и куратора Марину Давыдову.

Также он, вероятно, принимал участие в кампании по травле режиссера Жени Беркович и актрисы Варвары Шмыковой, выступивших против войны РФ против Украины.

Это все происходило через Телеграмм-канал “Подковерка”, — в нем критикуют и призывают к травле оппозиционных театральных деятелей со всей России, — который журналисты связывают с Дубовым.

Как травят деятелей культуры РФ через Телеграмм-канал

В начале марта 2022 года российской театральной критикине Марине Давыдовой начали угрожать после того, как она у себя в фейсбуке опубликовала петицию против российского вторжения в Украину.

На дверях ее квартиры кто-то нарисовал заглавную букву Z, а сама Давыдова заметила, что ее телефон прослушивают.

В день выезда Давыдовой из РФ Сергей Дубов сбросил себе на почту несколько файлов: фотографии израильского паспорта Давыдовой и страницы из него с американской визой, а также снимок самой Марины за столом с лежащими перед ней документами.

Впоследствии эти фотографии появились в пропагандистском ролике с критикой российского независимого театра. Видео перепостил анонимный телеграмм-канал “Подковерка”, который и до этого много обидно писал о Давыдовой и ееблизких.

Подковерка регулярно публикует личные фото и видео деятелей культуры, нежелательных для действующей власти РФ. Так, летом 2022-го в канале появились интимные снимки режиссерки Жени Беркович.

Через год режиссерку обвинили в «оправдании терроризма» за спектакль и отправили в СИЗО.

В начале 2021-го российская актриса Варвара Шмикова выложила видео в поддержку Алексея Навального, тогда вернувшегося в Россию после отравления.

Почти сразу она потеряла возможность нормально работать в России, а летом того же года в анонимном телеграмм-канале “Подковерка” появилась фотография обнаженной Шмыковой — вместе с актерами Александром Горчилиным и Иваном Мулиным.

Актриса рассказала Медузе, что доступ к фото ФСБ получила через Телеграмм.

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