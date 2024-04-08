У стилі КДБ. ФСБ "захищає" Росію від культурних дисидентів

Російське видання «Медуза» отримало доступ до пошти співробітника ФСБ, який уже 10 років бореться із незалежною російською культурою.
Співробітники ФСБ стежать за російськими митцями
Журналісти пишуть, що цей співробітник ФСБ — Сергій Дубов — мав завдання «захищати» Росію від незалежних митців. Зокрема він збирав компромат на театрального критика та куратора Марину Давидову.
Також він, ймовірно, брав участь у кампанії з цькування режисерки Жені Беркович та актриси Варвари Шмикової, які виступили проти війни РФ проти України.
Це все відбувалося через Телеграм-канал «Подковерка», — у ньому критикують і закликають до цькування опозиційних театральних діячів з усієї Росії, — який журналісти пов’язують з Дубовим.
Як цькують діячів культури РФ через Телеграм-канал
На початку березня 2022-го російській театральній критикині Марині Давидовій почали погрожувати після того, як вона у себе у фейсбуці опублікувала петицію проти російського вторгнення в Україну.
На дверях її квартири хтось намалював велику букву Z, а сама Давидова помітила, що її телефон прослуховують.
У день виїду Давидової з РФ, Сергій Дубов скинув собі на пошту кілька файлів: фотографії ізраїльського паспорта Давидової та сторінки з нього з американською візою, а також знімок самої Марини за столом із документами, що лежать перед нею.
Згодом ці фото з'явилися у пропагандистському ролику з критикою російського незалежного театру. Відео перепостив анонімний телеграм-канал «Подковерка», який і до цього багато образливо писав про Давидову та її близьких.
«Подковерка» регулярно публікує особисті фото та відео діячів культури, небажаних для чинної влади РФ. Так, улітку 2022-го в каналі з'явилися інтимні знімки режисерки Жені Беркович.
Через рік режисерку звинуватили в «виправданні тероризму» за спектакль та відправили до СІЗО.
На початку 2021-го російська акторка Варвара Шмикова виклала відео на підтримку Олексія Навального, який тоді повернувся до Росії після отруєння.
Акторка розповіла Медузі, що доступ до фото ФСБ отримало через Телеграм.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-