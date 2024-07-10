По словам главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрема, его страна не стала передавать Украине истребители Gripen из-за якобы решения Киева, что двух систем военных самолетов одновременно будет многовато.
Главные тезисы
- Швеция отказала Украине в передаче истребителей Gripen из-за решения Киева о слишком большом количестве систем военных самолетов одновременно.
- Возможность передачи Украине истребителей Gripen в будущем остается открытой после завершения программы F-16.
- Швеция уже передала Украине системы наблюдения ASC 890 для улучшения воздушных боев и управления операциями.
- Глава МИД Швеции подчеркнул готовность к продолжению сотрудничества в сфере военной авиации, несмотря на отказ в передаче Gripen на данный момент.
- Швеция подтвердила готовность обсуждения предоставления истребителей Gripen Украине после внедрения F-16.
В Швеции ссылаются на решение Украины об отказе от поставок истребителей Gripen
По его словам, речь идет именно о системах, а не одних самолетах.
Может ли Украина в будущем получить от Швеции истребители Gripen
При этом Биллстрем подчеркнул, что Швеция готова к передаче Украине истребителей Gripen в будущем.
По словам Биллстрема, Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890, которая может использоваться в координации с F-16.
Глава МИД отметил, что Швеция "не имеет никаких ограничений" на дискуссии о предоставлении Gripen "после внедрения F-16".
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