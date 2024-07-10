В Швеции назвали причину отказа передавать Украине истребители Gripen
Категория
Политика
Дата публикации

В Швеции назвали причину отказа передавать Украине истребители Gripen

Шведский истребитель Gripen
Читати українською
Источник:  Голос Америки

По словам главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрема, его страна не стала передавать Украине истребители Gripen из-за якобы решения Киева, что двух систем военных самолетов одновременно будет многовато.

Главные тезисы

  • Швеция отказала Украине в передаче истребителей Gripen из-за решения Киева о слишком большом количестве систем военных самолетов одновременно.
  • Возможность передачи Украине истребителей Gripen в будущем остается открытой после завершения программы F-16.
  • Швеция уже передала Украине системы наблюдения ASC 890 для улучшения воздушных боев и управления операциями.
  • Глава МИД Швеции подчеркнул готовность к продолжению сотрудничества в сфере военной авиации, несмотря на отказ в передаче Gripen на данный момент.
  • Швеция подтвердила готовность обсуждения предоставления истребителей Gripen Украине после внедрения F-16.

В Швеции ссылаются на решение Украины об отказе от поставок истребителей Gripen

Мы должны понимать, что Украине была предоставлена возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, больше стран F-16, чем истребителей Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много, - объясняет Биллстрем.

По его словам, речь идет именно о системах, а не одних самолетах.

Швеция отказалась от передачи Gripen по решению Украины
Тобиас Биллстрем

Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно, - подчеркивает глава МИД Швеции.

Может ли Украина в будущем получить от Швеции истребители Gripen

При этом Биллстрем подчеркнул, что Швеция готова к передаче Украине истребителей Gripen в будущем.

Это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Это дело Украины, а не правительства Швеции, – отметил глава МИД Швеции.

По словам Биллстрема, Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890, которая может использоваться в координации с F-16.

Это позволит Украине лучше проводить воздушные бои, наблюдения и управление воздушными боями, - убежден Биллстрем.

Глава МИД отметил, что Швеция "не имеет никаких ограничений" на дискуссии о предоставлении Gripen "после внедрения F-16".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция приближается к отправке Украине истребителей Gripen — Politico
Gripen
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Швеция обсуждают возможное предоставление ВСУ самолетов Gripen — Минобороны
Министерство обороны Украины
Gripen
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция приостанавливает отправку в Украину истребителей Gripen. Какая причина
Gripen

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?