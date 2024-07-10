По словам главы МИД Швеции Тобиаса Биллстрема, его страна не стала передавать Украине истребители Gripen из-за якобы решения Киева, что двух систем военных самолетов одновременно будет многовато.

В Швеции ссылаются на решение Украины об отказе от поставок истребителей Gripen

Мы должны понимать, что Украине была предоставлена возможность получить истребители F-16, которых, конечно, больше в семье НАТО. В конце концов, больше стран F-16, чем истребителей Gripen. Это не имеет ничего общего с решением шведского правительства. Такое решение было принято из-за того, что Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много, - объясняет Биллстрем. Поделиться

По его словам, речь идет именно о системах, а не одних самолетах.

Тобиас Биллстрем

Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно, - подчеркивает глава МИД Швеции. Поделиться

Может ли Украина в будущем получить от Швеции истребители Gripen

При этом Биллстрем подчеркнул, что Швеция готова к передаче Украине истребителей Gripen в будущем.

Это не означает, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Это дело Украины, а не правительства Швеции, – отметил глава МИД Швеции. Поделиться

По словам Биллстрема, Швеция передала Украине системы наблюдения ASC 890, которая может использоваться в координации с F-16.

Это позволит Украине лучше проводить воздушные бои, наблюдения и управление воздушными боями, - убежден Биллстрем. Поделиться