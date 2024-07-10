За словами глави МЗС Швеції Тобіаса Біллстрьома, його країна не стала передавати Україні винищувачі Gripen через нібито рішення Києва, що двох систем військових літаків одночасно буде забагато.
Головні тези:
- Швеція відмовила Україні в передачі винищувачів Gripen через нібито рішення Києва про занадто велику кількість систем військових літаків одночасно.
- Глава МЗС Швеції підкреслив, що передача Gripen можлива у майбутньому після завершення програми F-16.
- Швеція вже передала Україні системи спостереження ASC 890 для покращення проведення повітряних боїв та керування повітряними операціями.
- Можливість отримання Україною винищувачів Gripen в майбутньому не виключена, але це залежатиме від рішення країни і умов завершення програми F-16.
- Швеція підтверджує готовність до продовження співпраці з Україною у сфері військової авіації незважаючи на відмову в передачі Gripen на даний момент.
У Швеції посилаються на рішення України щодо відмови від поставок винищувачів Gripen
За його словами, мова йде саме про системи, а не самі лише літаки.
Чи може Україна у майбутньому отримати від Швеції винищувачі Gripen
При цьому Біллстрьом підкреслив, що Швеція готова до передачі Україні винищувачів Gripen у майбутньому.
За словами Біллстрьома, Швеція передала Україні системи спостереження ASC 890, що може використовуватись у координації з F-16.
Глава МЗС зауважив, що Швеція "не має жодних обмежень" на дискусії про надання Gripen "після впровадження F-16".
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