За словами глави МЗС Швеції Тобіаса Біллстрьома, його країна не стала передавати Україні винищувачі Gripen через нібито рішення Києва, що двох систем військових літаків одночасно буде забагато.

У Швеції посилаються на рішення України щодо відмови від поставок винищувачів Gripen

Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато, - пояснює Біллстрьом. Поширити

За його словами, мова йде саме про системи, а не самі лише літаки.

Тобіас Біллстрьом

Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно, - наголошує глава МЗС Швеції. Поширити

Чи може Україна у майбутньому отримати від Швеції винищувачі Gripen

При цьому Біллстрьом підкреслив, що Швеція готова до передачі Україні винищувачів Gripen у майбутньому.

Це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена. Це справа України, а не уряду Швеції, - зазначив глава МЗС Швеції. Поширити

За словами Біллстрьома, Швеція передала Україні системи спостереження ASC 890, що може використовуватись у координації з F-16.

Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями, - переконаний Біллстрьом. Поширити