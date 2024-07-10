У Швеції назвали причину відмови передавати Україні винищувачі Gripen
Категорія
Політика
Дата публікації

У Швеції назвали причину відмови передавати Україні винищувачі Gripen

Винищувач Gripen
Джерело:  Голос Америки

За словами глави МЗС Швеції Тобіаса Біллстрьома, його країна не стала передавати Україні винищувачі Gripen через нібито рішення Києва, що двох систем військових літаків одночасно буде забагато. 

Головні тези:

  • Швеція відмовила Україні в передачі винищувачів Gripen через нібито рішення Києва про занадто велику кількість систем військових літаків одночасно.
  • Глава МЗС Швеції підкреслив, що передача Gripen можлива у майбутньому після завершення програми F-16.
  • Швеція вже передала Україні системи спостереження ASC 890 для покращення проведення повітряних боїв та керування повітряними операціями.
  • Можливість отримання Україною винищувачів Gripen в майбутньому не виключена, але це залежатиме від рішення країни і умов завершення програми F-16.
  • Швеція підтверджує готовність до продовження співпраці з Україною у сфері військової авіації незважаючи на відмову в передачі Gripen на даний момент.

У Швеції посилаються на рішення України щодо відмови від поставок винищувачів Gripen

Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких, звичайно, більше в сім’ї НАТО. Зрештою, більше країн мають F-16, ніж винищувачів Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато, - пояснює Біллстрьом.

За його словами, мова йде саме про системи, а не самі лише літаки.

Швеція відмовилась від передачі Gripen за рішенням України
Тобіас Біллстрьом

Адже ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно, - наголошує глава МЗС Швеції.

Чи може Україна у майбутньому отримати від Швеції винищувачі Gripen

При цьому Біллстрьом підкреслив, що Швеція готова до передачі Україні винищувачів Gripen у майбутньому.

Це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F- 16 буде завершена. Це справа України, а не уряду Швеції, - зазначив глава МЗС Швеції.

За словами Біллстрьома, Швеція передала Україні системи спостереження ASC 890, що може використовуватись у координації з F-16.

Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями, - переконаний Біллстрьом.

Глава МЗС зауважив, що Швеція "не має жодних обмежень" на дискусії про надання Gripen "після впровадження F-16".

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