3 ноября в Швеции в рамках игр третьего девизиона прошла игра между Эскильстуном и Стоксундом, вызвавшая резонанс из-за абсурдного гола, пропущенного одной из команд.

Что известно об одном из самых бессмысленных голов в истории футбола

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу Эскильстуна, однако на 58 - й минуте полузащитник команды Адам Падован забил очень странный гол в собственные ворота.

Он легко мог отбить мяч, однако вместо этого забил его в ворота своей команды. Поэтому игру будут проверять на договорный характер.

Представители футбольной ассоциации Швеции планируют подробно изучить этот инцидент, несмотря на заявления тренера Стоксунда о том, что это был обычный игровой момент.

В этом автоголе нет ничего удивительного, в футболе подобные эпизоды случаются. Слухи о договорном матче? Понятно, что их несложно раздуть с нуля, — заявляет тренер Стоксунда Адам Гурсой. Поделиться

В начале второго тайма счет был 5:1, однако Стоксунд сумел забить три мяча за 30 минут, один из которых тот же автогол Эскильстуна.

#AlertaAtlas



Conectamos con Suecia porque nos llega un material susceptible para el próximo Atlas. Tercera división sueca, el AFC Eskilstuna gana al IFK Stocksund por 5-4.



Un resultado que no sería ningún problema si no fuese porque tres goles del Stocksund fueron... EN PROPIA. pic.twitter.com/pIZ8K8I4Aq — Brazalete Negro (@BrazaleteNegro) November 5, 2024

Что известно о других недавних курьезных моментах в футболе

Игрок Астон Виллы Тайрон Мингс по непонятным причинам стал причиной назначения пенальти в ворота его команды со стороны Брюгге в 4 туре Лиги чемпионов.

Первый тайм между Астон Виллой и Брюгге завершился без голов.

Однако в начале второго тайма, во время ввода мяча в игру от ворот игроками Астон Виллы, Тайрон Мингс внезапно взял в руки мяч с передачи голкипера Мартинеса.

Футболист почему-то решил взять мяч в руки, поставить обратно на линию вратарской и отдать передачу обратно на вратаря.