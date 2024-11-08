В Швеции разразился скандал из-за абсурдного гола во время футбольного матча ― видео
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Спорт
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В Швеции разразился скандал из-за абсурдного гола во время футбольного матча ― видео

Футбол
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Источник:  online.ua

3 ноября в Швеции в рамках игр третьего девизиона прошла игра между Эскильстуном и Стоксундом, вызвавшая резонанс из-за абсурдного гола, пропущенного одной из команд.

Главные тезисы

  • Полузащитник команды Эскильстуна забил автогол, вызвавший скандал в шведском футболе.
  • Футбольная ассоциация Швеции проводит расследование инцидента, несмотря на утверждения тренера об обычности ситуации.
  • Подобные курьезы не являются уникальными в истории футбола, примером служит недавний случай с игроком Астон Виллы.

Что известно об одном из самых бессмысленных голов в истории футбола

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу Эскильстуна, однако на 58 - й минуте полузащитник команды Адам Падован забил очень странный гол в собственные ворота.

Он легко мог отбить мяч, однако вместо этого забил его в ворота своей команды. Поэтому игру будут проверять на договорный характер.

Представители футбольной ассоциации Швеции планируют подробно изучить этот инцидент, несмотря на заявления тренера Стоксунда о том, что это был обычный игровой момент.

В этом автоголе нет ничего удивительного, в футболе подобные эпизоды случаются. Слухи о договорном матче? Понятно, что их несложно раздуть с нуля, — заявляет тренер Стоксунда Адам Гурсой.

В начале второго тайма счет был 5:1, однако Стоксунд сумел забить три мяча за 30 минут, один из которых тот же автогол Эскильстуна.

Что известно о других недавних курьезных моментах в футболе

Игрок Астон Виллы Тайрон Мингс по непонятным причинам стал причиной назначения пенальти в ворота его команды со стороны Брюгге в 4 туре Лиги чемпионов.

Первый тайм между Астон Виллой и Брюгге завершился без голов.

Однако в начале второго тайма, во время ввода мяча в игру от ворот игроками Астон Виллы, Тайрон Мингс внезапно взял в руки мяч с передачи голкипера Мартинеса.

Футболист почему-то решил взять мяч в руки, поставить обратно на линию вратарской и отдать передачу обратно на вратаря.

@megogo_sport На рівному місці привозять 11-метровий і "Брюгге" виходить вперед 🫠 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол #Брюгге #АстонВілла ♬ оригінальний звук — MEGOGO Спорт

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