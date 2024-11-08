3 ноября в Швеции в рамках игр третьего девизиона прошла игра между Эскильстуном и Стоксундом, вызвавшая резонанс из-за абсурдного гола, пропущенного одной из команд.
Главные тезисы
- Полузащитник команды Эскильстуна забил автогол, вызвавший скандал в шведском футболе.
- Футбольная ассоциация Швеции проводит расследование инцидента, несмотря на утверждения тренера об обычности ситуации.
- Подобные курьезы не являются уникальными в истории футбола, примером служит недавний случай с игроком Астон Виллы.
Что известно об одном из самых бессмысленных голов в истории футбола
Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу Эскильстуна, однако на 58 - й минуте полузащитник команды Адам Падован забил очень странный гол в собственные ворота.
Он легко мог отбить мяч, однако вместо этого забил его в ворота своей команды. Поэтому игру будут проверять на договорный характер.
Представители футбольной ассоциации Швеции планируют подробно изучить этот инцидент, несмотря на заявления тренера Стоксунда о том, что это был обычный игровой момент.
В начале второго тайма счет был 5:1, однако Стоксунд сумел забить три мяча за 30 минут, один из которых тот же автогол Эскильстуна.
#AlertaAtlas— Brazalete Negro (@BrazaleteNegro) November 5, 2024
Conectamos con Suecia porque nos llega un material susceptible para el próximo Atlas. Tercera división sueca, el AFC Eskilstuna gana al IFK Stocksund por 5-4.
Un resultado que no sería ningún problema si no fuese porque tres goles del Stocksund fueron... EN PROPIA. pic.twitter.com/pIZ8K8I4Aq
Что известно о других недавних курьезных моментах в футболе
Игрок Астон Виллы Тайрон Мингс по непонятным причинам стал причиной назначения пенальти в ворота его команды со стороны Брюгге в 4 туре Лиги чемпионов.
Первый тайм между Астон Виллой и Брюгге завершился без голов.
Однако в начале второго тайма, во время ввода мяча в игру от ворот игроками Астон Виллы, Тайрон Мингс внезапно взял в руки мяч с передачи голкипера Мартинеса.
Футболист почему-то решил взять мяч в руки, поставить обратно на линию вратарской и отдать передачу обратно на вратаря.
@megogo_sport На рівному місці привозять 11-метровий і "Брюгге" виходить вперед 🫠 #UCL #ЛЧ #ЛігаЧемпіонів #гол #футбол #Брюгге #АстонВілла ♬ оригінальний звук — MEGOGO Спорт
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-