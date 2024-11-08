3 листопада у Швеції у рамках ігор третього девізіону пройшла гра між Ескільстуном і Стоксундом, яка викликала резонанс через абсурдний гол, пропущений однією з команд.

Що відомо про один з найбезглуздіших голів в історії футболу

Зазначається, що гра завершилась із рахунком 5:4 на користь Ескільстуна, однак на 58-й хвилині півзахисник команди Адам Падован забив дуже дивний гол у власні ворота.

Він легко міг відбити м’яч, однак замість цього забив його у ворота власної команди. Через це гру перевірятимуть на договірний характер.

Представники футбольної асоціації Швеції планують детально вивчити цей інцидент, попри заяви тренера Стоксунда щодо того, що це був звичайний ігровий момент.

У цьому автоголі немає нічого дивного, у футболі подібні епізоди трапляються. Чутки про договірний матч? Зрозуміло, що їх нескладно роздути з нуля, — заявляє тренер Стоксунда Адам Гурсой. Поширити

На початку другого тайму рахунок був 5:1, однак Стоксунд зумів забити три м'ячі за 30 хвилин, один з яких той самий автогол Ескільстуна.

#AlertaAtlas



Conectamos con Suecia porque nos llega un material susceptible para el próximo Atlas. Tercera división sueca, el AFC Eskilstuna gana al IFK Stocksund por 5-4.



Un resultado que no sería ningún problema si no fuese porque tres goles del Stocksund fueron... EN PROPIA. pic.twitter.com/pIZ8K8I4Aq — Brazalete Negro (@BrazaleteNegro) November 5, 2024

Що відомо про інші нещодавні курйозні моменти у футболі

Гравець Астон Вілли Тайрон Мінгс за незрозумілих причин став причиною призначення пенальті у ворота його команди з боку Брюгге у 4 турі Ліги чемпіонів.

Зазначається, що перший тайм між Астон Віллою та Брюгге завершився без голів.

Однак на початку другого тайму, під час введення м’яча у гру від воріт гравцями Астон Вілли, Тайрон Мінгс раптово взяв до рук м’яч з передачі голкіпера Мартінеса.

Футболіст чомусь вирішив взяти м’яч до рук, поставити назад на лінію воротарського майданчика і віддати передачу назад на воротаря.