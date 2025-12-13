В Таиланде нашли мертвой известную блогершу Mary Magdalene

Издание The Sun сообщает, что в Таиланде обнаружен труп 33-летней инфлюэнсерши и модели Дениз Ивонн Джарвис Гонгору (псевдоним - Mary Magdalene). Раньше она всегда была в центре внимания благодаря своим радикальным пластическим операциям.

Что произошло с Mary Magdalene

Как удалось узнать журналистам, тело блогершы обнаружили возле высотной гостиницы в городе Патонг.

Сейчас наиболее активно рассматривается версия того, что она погибла в результате падения с балкона девятого этажа всего через несколько часов после прибытия на однодневное проживание.

Сейчас причину смерти пытаются оперативно установить врачи.

Незадолго до гибели модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте финальную сцену из фильма "Шоу Трумэна" и детское фото. Впоследствии она даже сменила никнейм в Instagram на "MaryMagdaleneDied", чем вызвала беспокойство среди подписчиков. Поделиться

Мари получила мировую известность благодаря своим экстремальным косметическим операциям, на которые потратила почти полмиллиона долларов.

Звезда социальных сетей не только кичилась имплантамм 38J, а также татуировала глаз в неоновый зеленый.

Блогерша пережила взрыв грудного импланта и даже утверждала, что осуществила деликатные модификации тела, из-за которых чуть не умерла во время операции.