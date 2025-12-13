У Таїланді знайшли мертвою відому блогерку Mary Magdalene

Видання The Sun повідомляє, що в Таїланді знайдено труп 33-річної інфлюенсерки та моделі Деніз Івонн Джарвіс Гонгору (псевдонім - Mary Magdalene). Раніше вона завжди була в центрі уваги завдяки своїм радикальним пластичним операціями.

Що сталося з Mary Magdalene

Як вдалося дізнатися журналістам, тіло блогерки виявили біля висотного готелю в місті Патонг.

Наразі найактивніше розглядається версія того, що вона загинула внаслідок падіння з балкона дев’ятого поверху лише за кілька годин після прибуття на одноденного проживання.

Наразі причину смерті намагаються оперативно встановити лікарі.

Незадовно до загибелі модель опублікувала у своєму Instagram-акаунті фінальну сцену з фільму "Шоу Трумена" та дитяче фото. Згодом вона навіть змінила нікнейм в Instagram на "MaryMagdaleneDied", чим викликала занепокоєння серед підписників. Поширити

Марі отримала світову популярність завдяки своїм екстремальним косметичним операціям, на які витратила майже пів мільйона доларів.

Зірка соціальних мереж не лише хизувалася імплантамм 38J, а також татуювала око в неоновий зелений.

Блогерка пережила вибух грудного імпланта та навіть стверджувала, що здійснила делікатні модифікації тіла, через які мало не померла під час операції.