У Таїланді знайшли мертвою відому блогерку Mary Magdalene
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

У Таїланді знайшли мертвою відому блогерку Mary Magdalene

Що сталося з Mary Magdalene
Джерело:  The Sun

Видання The Sun повідомляє, що в Таїланді знайдено труп 33-річної інфлюенсерки та моделі Деніз Івонн Джарвіс Гонгору (псевдонім - Mary Magdalene). Раніше вона завжди була в центрі уваги завдяки своїм радикальним пластичним операціями.

Головні тези:

  • Mary Magdalene могла скоїти суїцид, однак це не підтверджена версія.
  • Нещодавно вона змінила нікнейм в Instagram на "MaryMagdaleneDied".

Що сталося з Mary Magdalene

Як вдалося дізнатися журналістам, тіло блогерки виявили біля висотного готелю в місті Патонг.

Наразі найактивніше розглядається версія того, що вона загинула внаслідок падіння з балкона дев’ятого поверху лише за кілька годин після прибуття на одноденного проживання.

Наразі причину смерті намагаються оперативно встановити лікарі.

Незадовно до загибелі модель опублікувала у своєму Instagram-акаунті фінальну сцену з фільму "Шоу Трумена" та дитяче фото. Згодом вона навіть змінила нікнейм в Instagram на "MaryMagdaleneDied", чим викликала занепокоєння серед підписників.

Марі отримала світову популярність завдяки своїм екстремальним косметичним операціям, на які витратила майже пів мільйона доларів.

Зірка соціальних мереж не лише хизувалася імплантамм 38J, а також татуювала око в неоновий зелений.

Блогерка пережила вибух грудного імпланта та навіть стверджувала, що здійснила делікатні модифікації тіла, через які мало не померла під час операції.

Попри всі свої дивацтва, вона також була відомою художницею з власним психоделічним стилем.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Ще одна пара Голлівуду опинилася на межі розлучення
Гвінет Пелтроу може знову розлучитися?
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?