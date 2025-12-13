У Таїланді знайшли мертвою відому блогерку Mary Magdalene

Видання The Sun повідомляє, що в Таїланді знайдено труп 33-річної інфлюенсерки та моделі Деніз Івонн Джарвіс Гонгору (псевдонім - Mary Magdalene). Раніше вона завжди була в центрі уваги завдяки своїм радикальним пластичним операціями.
Головні тези:
- Mary Magdalene могла скоїти суїцид, однак це не підтверджена версія.
- Нещодавно вона змінила нікнейм в Instagram на "MaryMagdaleneDied".
Що сталося з Mary Magdalene
Як вдалося дізнатися журналістам, тіло блогерки виявили біля висотного готелю в місті Патонг.
Наразі найактивніше розглядається версія того, що вона загинула внаслідок падіння з балкона дев’ятого поверху лише за кілька годин після прибуття на одноденного проживання.
Наразі причину смерті намагаються оперативно встановити лікарі.
Марі отримала світову популярність завдяки своїм екстремальним косметичним операціям, на які витратила майже пів мільйона доларів.
Зірка соціальних мереж не лише хизувалася імплантамм 38J, а також татуювала око в неоновий зелений.
Блогерка пережила вибух грудного імпланта та навіть стверджувала, що здійснила делікатні модифікації тіла, через які мало не померла під час операції.
Попри всі свої дивацтва, вона також була відомою художницею з власним психоделічним стилем.
