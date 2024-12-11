В Тбилиси к протестам присоединились госслужащие — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Тбилиси к протестам присоединились госслужащие — видео

Тбилиси
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Источник:  Эхо Кавказа

К акции протеста возле здания парламента Грузии, которая проходит 14-й день, 11 декабря присоединились работники государственного сектора.

Главные тезисы

  • Работники государственного сектора присоединились к акциям протеста в Тбилиси из-за отказа правительства Грузии продолжить евроинтеграцию и насилия в отношении их.
  • Протесты в Грузии вызваны решением правительства приостановить евроинтеграцию до 2028 года, что вызвало возмущение в обществе.
  • Грузинский парламент поддержал изменения в законе о государственной службе, ужесточающие правила для госслужащих и лишающие их некоторых прав.

В Грузии протестуют госслужащие

По словам госслужащих, они собрались на площади Республики в столице Тбилиси из-за отказа правительства продолжить евроинтеграцию Грузии, а также из-за насилия и запугивания.

Работник мэрии Тбилиси Гига Сопромадзе заявил, что цель акции — донести до общественности, включая работодателей, свою позицию по поводу верности Конституции и обществу и приверженности европейскому курсу Грузии.

В то же время мы призываем прекратить насилие против нас, использование различных форм устрашения, которых в последнее время было много.

Сегодня грузинский парламент, легитимность которого не признают президент и оппозиция, поддержал 87 голосами законопроект «О внесении изменений в закон о государственной службе». Ключевой целью этих изменений является упрощение процесса реорганизации, чтобы госслужащие, уволенные по какой-либо причине, не смогли вернуться в систему государственной службы. Обращение в суд лица, уволенного в результате реорганизации, не будет приостанавливать решение.

По мнению экспертов, этими изменениями правящая партия «Грузинская мечта» ослабит права госслужащих и будет использовать законы в качестве карательного инструмента, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию Грузии до 2028 года.

Протесты против действий правительства продолжаются в Грузии

Две недели сотни тысяч человек выходят на акции в Тбилиси и других городах Грузии из-за решения правительства приостановить евроинтеграцию. Силовики применяют против участников акций слезоточивый газ и водометы, избивают, преследуют и задерживают протестующих.

Несколько сот протестующих были арестованы по обвинениям в правонарушениях и уголовных преступлениях.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС и финансовой помощи Евросоюза до 2028 года.

Такая позиция властей вызвала возмущение в обществе, в Тбилиси и других городах страны начались массовые протесты.

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