В Тбилиси к протестам присоединились госслужащие — видео

К акции протеста возле здания парламента Грузии, которая проходит 14-й день, 11 декабря присоединились работники государственного сектора.

В Грузии протестуют госслужащие

По словам госслужащих, они собрались на площади Республики в столице Тбилиси из-за отказа правительства продолжить евроинтеграцию Грузии, а также из-за насилия и запугивания.

Работник мэрии Тбилиси Гига Сопромадзе заявил, что цель акции — донести до общественности, включая работодателей, свою позицию по поводу верности Конституции и обществу и приверженности европейскому курсу Грузии.

В то же время мы призываем прекратить насилие против нас, использование различных форм устрашения, которых в последнее время было много. Поделиться

Сегодня грузинский парламент, легитимность которого не признают президент и оппозиция, поддержал 87 голосами законопроект «О внесении изменений в закон о государственной службе». Ключевой целью этих изменений является упрощение процесса реорганизации, чтобы госслужащие, уволенные по какой-либо причине, не смогли вернуться в систему государственной службы. Обращение в суд лица, уволенного в результате реорганизации, не будет приостанавливать решение.

По мнению экспертов, этими изменениями правящая партия «Грузинская мечта» ослабит права госслужащих и будет использовать законы в качестве карательного инструмента, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию Грузии до 2028 года.

Протесты против действий правительства продолжаются в Грузии

Две недели сотни тысяч человек выходят на акции в Тбилиси и других городах Грузии из-за решения правительства приостановить евроинтеграцию. Силовики применяют против участников акций слезоточивый газ и водометы, избивают, преследуют и задерживают протестующих.

Несколько сот протестующих были арестованы по обвинениям в правонарушениях и уголовных преступлениях. Поделиться

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС и финансовой помощи Евросоюза до 2028 года.