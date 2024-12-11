У Тбілісі до протестів приєдналися держслужбовці — відео

До акції протесту біля будівлі парламенту Грузії, що триває 14-й день, 11 грудня приєдналися працівники державного сектору.

У Грузії протестують держслужбовці

За словами держслужбовців, вони зібралися на площі Республіки у столиці Тбілісі через відмову уряду продовжити євроінтеграцію Грузії, а також через насильство та залякування щодо них.

Працівник мерії Тбілісі Гіга Сопромадзе заявив, що мета акції — донести до громадськості, включно із роботодавцями, свою позицію щодо вірності Конституції і суспільству та прихильності до європейського курсу Грузії.

Водночас ми закликаємо припинити насильство проти нас, використання різних форм залякування, яких протягом останнього часу було багато. Поширити

Сьогодні грузинський парламент, легітимність якого не визнають президент і опозиція, 87 голосами підтримав законопроєкт «Про внесення змін до закону про державну службу». Ключова мета цих змін — спрощення процесу реорганізації, щоб держслужбовці, звільнені з будь-якої причини, не змогли повернутися у систему державної служби. Звернення до суду особи, звільненої в результаті реорганізації, не буде призупиняти дію рішення.

На думку експертів, цими змінами правляча партія «Грузинська мрія» послабить права держслужбовців та буде використовувати закони як каральний інструмент, особливо після того, як під час проєвропейських виступів сотні держслужбовців підписали заяви із критикою рішення уряду відкласти євроінтеграцію Грузії до 2028 року.

Протести проти дій уряду продовжуються у Грузії

Два тижні сотні тисяч людей виходять на акції у Тбілісі та інших містах Грузії через рішення уряду призупинити євроінтеграцію. Силовики застосовують проти учасників акцій сльозогінний газ і водомети, б'ють, переслідують і затримують протестувальників.

Кілька сотень протестувальників були заарештовані за звинуваченнями у правопорушеннях та кримінальних злочинах. Поширити

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе 28 листопада заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС та від фінансової допомоги Євросоюзу до 2028 року.