В ТЦК Одессы произошел конфликт между работниками и медиками "скорой"

В Одессе работники скорой помощи прибыли по вызову в один из местных ТЦК, где их якобы пытались мобилизовать.
Главные тезисы
- В Одессе работники скорой помощи были заблокированы в местном ТЦК и уволены после акции протеста коллег.
- Руководство Одесской скорой помощи утверждает, что пыталось обеспечить своих работников бронированием от мобилизации.
- По факту инцидента в ТЦК Одессы начато уголовное производство за грубое нарушение общественного порядка.
- Правительство разрешило бронирование до 100% работников в ОПК и энергетике.
Медики устроили акцию протеста под зданием ТЦК
Бригада медиков одесской скорой помощи прибыла по вызову в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, пожелавшими немедленно мобилизовать их в армию.
Отпустили работников скорой только после того, как их коллеги устроили под зданием ТЦК акцию протеста - они свезли туда кареты скорой помощи и включили сирены.
Также не обошлось и без потасовки, которую пришлось разнимать полиции.
Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки сотрудников в ТЦК для обеспечения бронирования от мобилизации. Однако их вроде бы возвращали обратно.
Реакция Одесского ТЦК на события с медиками "скорой"
На инцидент уже отреагировали в Одесском областном ТЦК. Там заявили, что один из граждан отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы.
В связи с этим представители полиции вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса осуществили административное задержание этого лица и доставили в Киевский РТЦК и СП города Одесса для обновления учетных данных, как того требует закон.
Через час после этого, в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи.
У военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса, возникло подозрение, что прибывшие пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.
По факту инцидента возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка) сообщили в областном управлении полиции.
Бронирование от мобилизации. Минэкономики объяснило причины отказов работникам предприятий Украины
В случае, если Минэкономики уверено, что документы не полностью поданы или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать от бронирования сотрудников.
У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений, — пояснил замминистра экономики Игорь Фоменко.
На днях Кабинет министров Украины позволил на днях бронировать до 100% работников в ОПК и энергетике.
Также правительство поддержало постановление, согласно которому, бронирование от мобилизации станет возможным через "Действие".
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