У ТЦК Одеси стався конфлікт між працівниками та медиками "швидкої" — відео

У Одесі працівники швидкої допомоги прибули на виклик до одного з місцевих ТЦК, де їх нібито намагалися мобілізувати.

Медики влаштували акцію протесту під будівлею ТЦК

Бригада медиків одеської швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які побажали негайно мобілізувати їх в армію.

Відпустили працівників швидкої лише після того, як їхні колеги влаштували під будівлею ТЦК акцію протесту — вони звезли туди карети швидкої допомоги та увімкнули сирени.

Також не обійшлося і без бійки, яку довелося розбороняти поліції.

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки співробітників до ТЦК для забезпечення їм бронювання від мобілізації. Однак їх нібито повертали назад.

Реакція Одеського ТЦК на події з медиками "швидкої"

На інцидент уже відреагували у Одеському обласному ТЦК. Там заявили, що один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи.

У зв’язку з цим, представники поліції, разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса, здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон.

Через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги.

У військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса, виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку), повідомили в обласному управлінні поліції.

Бронювання від мобілізації. Мінекономіки пояснило причини відмов працівникам підприємств України

У разі, якщо Мінекономіки впевнене, що документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити від бронювання співробітників.

У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень, — пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

Днями Кабінет міністрів України днями дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.

Також уряд підтримав постанову, згідно з якою, бронювання від мобілізації стане можливим через "Дію".