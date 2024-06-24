В Торецке планируют провести принудительную эвакуацию населения — видео

Эвакуация необходима, поскольку российские захватчики находятся очень близко к Торецку, город постоянно под обстрелами.

Жителей Торецкого эвакуируют из-за активных обстрелов армии РФ

Власти планируют провести принудительную эвакуацию из города Торец Донецкой области. Об этом 24 июня заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, эвакуация необходима, поскольку российские войска находятся очень близко к городу и постоянно под обстрелами.

Сейчас будет продолжаться эвакуация в очень принудительном способе из города Торецка, потому что враг находится очень близко к городу. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Из других городов области, которые находятся к фронту, эвакуация продолжается, отметил глава ОВА.

Очень большое количество людей, на примере города Торецка, выезжают на сутки. На позавчера там находилось около 6 тысяч человек, сейчас – 5,5 тысяч. С каждым днем люди из Торецка уезжают", - рассказал Филашкин. Поделиться

Россияне обстреляли ракетами Покровск в Донецкой области

24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел г. Покровска.

Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадания средств поражения произошли по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры.

Как сообщил председатель Донецкой областной военной организации Вадим Филашкин, в результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, еще 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Среди раненых трое детей: две девушки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).