В Торецке планируют провести принудительную эвакуацию населения — видео

Эвакуация необходима, поскольку российские захватчики находятся очень близко к Торецку, город постоянно под обстрелами.
Главные тезисы
- В связи с обстановкой на фронте жители других городов Донецкой области также ищут места временного проживания.
- Ракетный обстрел города Покровска привел к жертвам среди гражданского населения и многочисленным повреждениям инфраструктуры.
- Армия РФ продолжает нарушать законы и международные нормы, требующие реакции со стороны международного сообщества.
- Проведено досудебное расследование по факту ракетных обстрелов Покровска с целью установления ответственных за преступление.
Жителей Торецкого эвакуируют из-за активных обстрелов армии РФ
Власти планируют провести принудительную эвакуацию из города Торец Донецкой области. Об этом 24 июня заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, эвакуация необходима, поскольку российские войска находятся очень близко к городу и постоянно под обстрелами.
Из других городов области, которые находятся к фронту, эвакуация продолжается, отметил глава ОВА.
Россияне обстреляли ракетами Покровск в Донецкой области
24 июня 2024 года, в 12:00, армия государства-агрессора совершила ракетный обстрел г. Покровска.
Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадания средств поражения произошли по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры.
Как сообщил председатель Донецкой областной военной организации Вадим Филашкин, в результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, еще 40 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Среди раненых трое детей: две девушки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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