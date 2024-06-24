У Торецьку планують провести примусову евакуацію населення — відео

Евакуація необхідна, оскільки російські загарбники перебувають дуже близько до Торецька, місто постійно під обстрілами.
Головні тези:
- У зв'язку з обстановкою на фронті, мешканці інших міст Донецької області також шукають місця тимчасового проживання.
- Ракетний обстріл міста Покровськ призвів до жертв серед цивільного населення та численних пошкоджень інфраструктури.
- Армія РФ продовжує порушувати закони та міжнародні норми, що вимагає реакції з боку міжнародного співтовариства.
- Проведено досудове розслідування за фактом ракетного обстрілу Покровська з метою встановлення відповідальних за злочин.
Жителів Торецька евакуюють через активні обстріли армії РФ
Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Про це 24 червня заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, евакуація необхідна, оскільки російські війська перебувають дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами
З інших міст області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває, зазначив очільник ОВА.
Росіяни обстріляли ракетами Покровськ на Донеччині
24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.
Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.
Як повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін, внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинуло, ще 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
Серед поранених троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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