У Торецьку планують провести примусову евакуацію населення — відео

Евакуація необхідна, оскільки російські загарбники перебувають дуже близько до Торецька, місто постійно під обстрілами.

Жителів Торецька евакуюють через активні обстріли армії РФ

Влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк Донецької області. Про це 24 червня заявив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, евакуація необхідна, оскільки російські війська перебувають дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами

Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

З інших міст області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває, зазначив очільник ОВА.

Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз — 5,5 тисяч. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", — розповів Філашкін. Поширити

Росіяни обстріляли ракетами Покровськ на Донеччині

24 червня 2024 року, о 12:00, армія держави-агресора здійснила ракетний обстріл м. Покровська.

Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.

Як повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін, внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинуло, ще 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Серед поранених троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).