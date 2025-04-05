В Турции погибла Гюллер Эрдоган — что известно

Модель из Косово Гюллер Эрдоган погибла в Турции под колесами автомобиля. У девушки был титул "Мисс Европа", также она была достаточно известной в мире высокой моды.

Что известно о гибели Гюллер Эрдоган

По словам турецких полицейских, 27-летняя девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Модель провела время в развлекательном заведении, а после вечеринки села за руль автомобиля и его остановила полиция.

В ходе проверки было установлено, что Эрдоган была пьяной. Она бросила машину и скрылась. Поделиться

Как отмечают правоохранители, во время бегства модель упала на дорогу с эстакады и попала под колеса автомобиля. Она получила тяжелые травмы, которые не были совместимы с жизнью.

На место происшествия сразу же вызвали несколько скорых, однако в ходе расследования было установлено, что Гюллер Эрдоган погибла. Поделиться

Стоит отметить, что Гюллер родом из Турции. Девушка боролась за титул "Мисс Европа Косово" на международном конкурсе красоты и одержала громкую победу.

Кроме того, она сотрудничала с ведущими модельными агентствами Европы.