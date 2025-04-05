В Турции погибла Гюллер Эрдоган — что известно

Модель из Косово Гюллер Эрдоган погибла в Турции под колесами автомобиля. У девушки был титул "Мисс Европа", также она была достаточно известной в мире высокой моды.
Главные тезисы
- Сейчас ходят слухи о том, что модель могла иметь психологические проблемы и пыталась совершить самоубийство.
- Правоохранители отметили, что Гюллер Эрдоган была пьяной, когда произошла трагедия.
Что известно о гибели Гюллер Эрдоган
По словам турецких полицейских, 27-летняя девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Модель провела время в развлекательном заведении, а после вечеринки села за руль автомобиля и его остановила полиция.
Как отмечают правоохранители, во время бегства модель упала на дорогу с эстакады и попала под колеса автомобиля. Она получила тяжелые травмы, которые не были совместимы с жизнью.
Стоит отметить, что Гюллер родом из Турции. Девушка боролась за титул "Мисс Европа Косово" на международном конкурсе красоты и одержала громкую победу.
Кроме того, она сотрудничала с ведущими модельными агентствами Европы.
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