У Туреччині загинула Гюлер Ердоган — що відомо

Модель з Косово Гюлер Ердоган загинула у Туреччині під колесами автівки. Дівчина мала титул "Міс Європа" та була доволі відомою у світі високої моди.
Головні тези:
- Наразі ширяться чутки про те, що модель могла мати психологічні проблеми та намагалася вчинити самогубство.
- Правоохоронці зазначили, що Гюлер Ердоган була п'яною, коли сталася трагедія.
Що відомо про загибель Гюлер Ердоган
За словами турецьких поліцейських, 27-річна дівчина була в стані алкогольного сп'яніння.
Модель провела час у розважальному закладі, а після вечірки сіла за кермо автівки та її зупинила поліція.
Як зазначають правоохоронці, під час втечі модель впала на дорогу з естакади та потрапила під колеса авто. Вона отримала важкі травми, які не були сумісні з життям.
Варто зазначити, що Гюлер була родом з Туреччини. Дівчина боролася за титул "Міс Європа Косово" на міжнародному конкурсі краси й здобула гучну перемогу.
Окрім того, вона співпрацювала з провідними модельними агенціями Європи.
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