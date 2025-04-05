У Туреччині загинула Гюлер Ердоган — що відомо
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У Туреччині загинула Гюлер Ердоган — що відомо

Що відомо про загибель Гюлер Ердоган
Джерело:  Hurriyet

Модель з Косово Гюлер Ердоган загинула у Туреччині під колесами автівки. Дівчина мала титул "Міс Європа" та була доволі відомою у світі високої моди.

Головні тези:

  • Наразі ширяться чутки про те, що модель могла мати психологічні проблеми та намагалася вчинити самогубство.
  • Правоохоронці зазначили, що Гюлер Ердоган була п'яною, коли сталася трагедія.

Що відомо про загибель Гюлер Ердоган

За словами турецьких поліцейських, 27-річна дівчина була в стані алкогольного сп'яніння.

Модель провела час у розважальному закладі, а після вечірки сіла за кермо автівки та її зупинила поліція.

Під час перевірки було встановлено, що Ердоган була п'яною. Вона кинула машину і втекла.

Як зазначають правоохоронці, під час втечі модель впала на дорогу з естакади та потрапила під колеса авто. Вона отримала важкі травми, які не були сумісні з життям.

На місце події одразу ж викликали кілька швидких, однак під час розслідування було встановлено, що Гюлер Ердоган загинула.

Варто зазначити, що Гюлер була родом з Туреччини. Дівчина боролася за титул "Міс Європа Косово" на міжнародному конкурсі краси й здобула гучну перемогу.

Окрім того, вона співпрацювала з провідними модельними агенціями Європи.

Ширяться чутки, що дівчина мала психологічні проблеми і, ймовірно, намагалася вчинити самогубство. Зараз триває розслідування справи.

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