В Украине 19 августа снова будут выключать электроэнергию по графикам
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине 19 августа снова будут выключать электроэнергию по графикам

Электроэнергия
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В Украине снова начинают вводить графики отключения света. Ограничивать электроснабжение начнут уже 19 августа.

Главные тезисы

  • С 19 августа в Украине начинаются графики отключения электроэнергии с 17:00 до 21:00 из-за роста потребления из-за жары.
  • Экономия электроэнергии становится важной мерой для преодоления энергетического дефицита: следуйте рекомендациям управления энергетической ситуацией.
  • Председатель НЭК «Укрэнерго» подчеркнул необходимость экономии энергии и раскрыл прогнозы по действиям компании.
  • В следующей неделе ожидается повышенное потребление энергии из-за жары, поэтому экономное энергопотребление станет ключевым для всех потребителей.
  • Дефицит энергии в системе будет ощущаться круглосуточно, поэтому необходимо готовиться к режиму работы с наименьшим дискомфортом.

Графики электроограничений возвращаются: что известно

По данным компании Укрэнерго, 19 августа отключения света будут с 17:00 до 21:00. Ограничения будут использоваться для одной очереди отключений.

В другие часы — без ограничений. Причина применения мер ограничения — рост потребления из-за жары.

С 19 августа Украина будет экономить электроэнергию

На следующей неделе нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.

В отличие от этой недели, когда Диспетчерский центр «Укрэнерго» фиксировал дефицит лишь вечером, на следующей неделе недостаток энергии будет ощущаться на протяжении всех суток. Детальнее о ситуации в энергосистеме в следующие несколько дней — заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Электроэнергия в Украине снова может подорожать — Галущенко
Герман Галущенко
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 29 июля
Энергосистема Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Задействуют ли графики отключения света в Украине 30 июля — ответ энергетиков
Свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?