В Украине 19 августа снова будут выключать электроэнергию по графикам

В Украине снова начинают вводить графики отключения света. Ограничивать электроснабжение начнут уже 19 августа.

Графики электроограничений возвращаются: что известно

По данным компании Укрэнерго, 19 августа отключения света будут с 17:00 до 21:00. Ограничения будут использоваться для одной очереди отключений.

В другие часы — без ограничений. Причина применения мер ограничения — рост потребления из-за жары.

С 19 августа Украина будет экономить электроэнергию

На следующей неделе нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.