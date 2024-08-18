В Украине 19 августа снова будут выключать электроэнергию по графикам

В Украине снова начинают вводить графики отключения света. Ограничивать электроснабжение начнут уже 19 августа.
Главные тезисы
- С 19 августа в Украине начинаются графики отключения электроэнергии с 17:00 до 21:00 из-за роста потребления из-за жары.
- Экономия электроэнергии становится важной мерой для преодоления энергетического дефицита: следуйте рекомендациям управления энергетической ситуацией.
- Председатель НЭК «Укрэнерго» подчеркнул необходимость экономии энергии и раскрыл прогнозы по действиям компании.
- В следующей неделе ожидается повышенное потребление энергии из-за жары, поэтому экономное энергопотребление станет ключевым для всех потребителей.
- Дефицит энергии в системе будет ощущаться круглосуточно, поэтому необходимо готовиться к режиму работы с наименьшим дискомфортом.
Графики электроограничений возвращаются: что известно
По данным компании Укрэнерго, 19 августа отключения света будут с 17:00 до 21:00. Ограничения будут использоваться для одной очереди отключений.
В другие часы — без ограничений. Причина применения мер ограничения — рост потребления из-за жары.
С 19 августа Украина будет экономить электроэнергию
На следующей неделе нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется. Поэтому экономное энергопотребление будет чрезвычайно важно для того, чтобы пройти период с понедельника по пятницу с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.
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