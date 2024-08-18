В Україні 19 серпня знову вимикатимуть електроенергію за графіками
Категорія
Економіка
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В Україні 19 серпня знову вимикатимуть електроенергію за графіками

Енергетика
Джерело:  Укренерго

В Україні знову починають вводити графіки відключення світла. Обмежувати електропостачання почнуть вже 19 серпня.

Головні тези:

  • Спека призводить до зростання споживання електроенергії в Україні, що вимагає введення графіків відключення світла.
  • Обмеження електропостачання з 17:00 до 21:00 відбудуться 19 серпня для економії ресурсів.
  • Важливо розуміти необхідність ощадливого енергоспоживання для подолання енергетичного дефіциту.
  • Необхідно бути готовим до відключень електроенергії та діяти з урахуванням рекомендацій управління енергетичною ситуацією.
  • Голова правління НЕК «Укренерго» наголосив на важливості економії електроенергії та поділився прогнозами стосовно наступних дій з боку компанії.

Графіки електрообмежень повертаються: що відомо

За даними компанії Укренерго, 19 серпня відключення світла будуть з 17:00 до 21:00. Обмеження будуть застосовуватись для однієї черги відключень.

В інші години — без обмежень. Причина застосування заходів обмеження — зростання споживання через спеку.

З 19 серпня Україна буде економити електроенергію

Наступного тижня нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю із найменшим дискомфортом для всіх споживачів.

На відміну від цього тижня, коли Диспетчерський центр «Укренерго» фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися протягом всієї доби. Детальніше про ситуацію в енергосистемі у наступні кілька днів — заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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