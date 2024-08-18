В Україні 19 серпня знову вимикатимуть електроенергію за графіками

В Україні знову починають вводити графіки відключення світла. Обмежувати електропостачання почнуть вже 19 серпня.

Графіки електрообмежень повертаються: що відомо

За даними компанії Укренерго, 19 серпня відключення світла будуть з 17:00 до 21:00. Обмеження будуть застосовуватись для однієї черги відключень.

В інші години — без обмежень. Причина застосування заходів обмеження — зростання споживання через спеку.

З 19 серпня Україна буде економити електроенергію

Наступного тижня нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю із найменшим дискомфортом для всіх споживачів.