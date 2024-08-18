В Україні 19 серпня знову вимикатимуть електроенергію за графіками

В Україні знову починають вводити графіки відключення світла. Обмежувати електропостачання почнуть вже 19 серпня.
Головні тези:
- Спека призводить до зростання споживання електроенергії в Україні, що вимагає введення графіків відключення світла.
- Обмеження електропостачання з 17:00 до 21:00 відбудуться 19 серпня для економії ресурсів.
- Важливо розуміти необхідність ощадливого енергоспоживання для подолання енергетичного дефіциту.
- Необхідно бути готовим до відключень електроенергії та діяти з урахуванням рекомендацій управління енергетичною ситуацією.
- Голова правління НЕК «Укренерго» наголосив на важливості економії електроенергії та поділився прогнозами стосовно наступних дій з боку компанії.
Графіки електрообмежень повертаються: що відомо
За даними компанії Укренерго, 19 серпня відключення світла будуть з 17:00 до 21:00. Обмеження будуть застосовуватись для однієї черги відключень.
В інші години — без обмежень. Причина застосування заходів обмеження — зростання споживання через спеку.
З 19 серпня Україна буде економити електроенергію
Наступного тижня нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться. Тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти період з понеділка по п’ятницю із найменшим дискомфортом для всіх споживачів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-