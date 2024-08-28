В Украине 29 августа снова будут действовать графики отключений света

В Украине 29 августа снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всех суток.
Главные тезисы
- 29 августа в Украине снова будут действовать графики отключения света на протяжении всех суток в целях экономии электроэнергии.
- Развитие атомной энергетики, включая завершение строительства блоков Хмельницкой АЭС, является главной защитой от блэкаутов.
- Украина планирует усилить генерацию электроэнергии для обеспечения страны возобновлением электроснабжения после войны.
- Необходимо реализовать атомные проекты как можно быстрее для обеспечения стабильного электроснабжения в условиях сложной зимы.
- Экономьте энергию и не перегружайте электросеть при восстановлении электроснабжения по графику, призывает украинская энергетическая компания.
29 августа Украина снова будет экономить свет
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В компании отметили, что с графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях. В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
При восстановлении электроснабжения по графику украинцев призывают экономно использовать энергию и не включать одновременно несколько мощных приборов.
Как атомная энергетика должна спасти Украину от блэкаутов в условиях сложной зимы
Для прохождения осенне-зимнего периода в условиях развязанной Россией зимы Украина в настоящее время возлагается преимущественно на собственные АЭС.
Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике, — цитируют журналисты издание заявление главы Минэнерго Германа Галущенко.
При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.
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