В Украине 29 августа снова будут действовать графики отключений света

В Украине 29 августа снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всех суток.

29 августа Украина снова будет экономить свет

Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток. Поделиться

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В компании отметили, что с графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях. В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

При восстановлении электроснабжения по графику украинцев призывают экономно использовать энергию и не включать одновременно несколько мощных приборов.

Как атомная энергетика должна спасти Украину от блэкаутов в условиях сложной зимы

Для прохождения осенне-зимнего периода в условиях развязанной Россией зимы Украина в настоящее время возлагается преимущественно на собственные АЭС.

Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике, — цитируют журналисты издание заявление главы Минэнерго Германа Галущенко.

При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.