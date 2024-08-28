В Украине 29 августа снова будут действовать графики отключений света
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине 29 августа снова будут действовать графики отключений света

Енергосистема
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

В Украине 29 августа снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать в течение всех суток.

Главные тезисы

  • 29 августа в Украине снова будут действовать графики отключения света на протяжении всех суток в целях экономии электроэнергии.
  • Развитие атомной энергетики, включая завершение строительства блоков Хмельницкой АЭС, является главной защитой от блэкаутов.
  • Украина планирует усилить генерацию электроэнергии для обеспечения страны возобновлением электроснабжения после войны.
  • Необходимо реализовать атомные проекты как можно быстрее для обеспечения стабильного электроснабжения в условиях сложной зимы.
  • Экономьте энергию и не перегружайте электросеть при восстановлении электроснабжения по графику, призывает украинская энергетическая компания.

29 августа Украина снова будет экономить свет

Завтра, 29 августа, меры ограничения потребления будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В компании отметили, что с графиками применения ограничений можно ознакомиться на сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях. В то же время питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

При восстановлении электроснабжения по графику украинцев призывают экономно использовать энергию и не включать одновременно несколько мощных приборов.

Как атомная энергетика должна спасти Украину от блэкаутов в условиях сложной зимы

Для прохождения осенне-зимнего периода в условиях развязанной Россией зимы Украина в настоящее время возлагается преимущественно на собственные АЭС.

Это давление наша энергосистема выдерживает, прежде всего, благодаря атомной энергетике, — цитируют журналисты издание заявление главы Минэнерго Германа Галущенко.

При поддержке западных партнеров Украина стремится в этом году завершить строительство двух атомных блоков Хмельницкой АЭС.

Нам нужно больше поколения, даже в период восстановления и особенно после войны. Мы понимаем, что любой атомный проект требует лет, поэтому нам нужно начать как можно скорее, особенно в этой ситуации, когда у нас есть 80% готовность строительной части объекта, — подчеркивает Галущенко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ряде областей Украины продолжают действовать графики отключений света
Энергетики
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В ряде регионов Украины 27 августа графики отключения света будут действовать в течение суток
ДТЭК
График
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго заявило о смягчении графиков отключений света 28 августа
Энергосистема Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?