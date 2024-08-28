В Україні 29 серпня знову діятимуть графіки відключень світла

В Україні 29 серпня знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть протягом усієї доби.
Головні тези:
- 29 серпня в Україні діятимуть графіки відключень світла упродовж усієї доби.
- Україна економить електроенергію з метою підтримки енергосистеми в умовах складної зими.
- Головним захистом від блекаутів є розвиток атомної енергетики, зокрема завершення будівництва блоків Хмельницької АЕС.
- Україна планує посилити генерацію електроенергії для забезпечення країни відновленням електропостачання після війни.
- Необхідно швидше реалізувати атомні проекти для забезпечення стабільного електропостачання в країні.
29 серпня Україна знову економитиме світло
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
У компанії зазначили, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Під час відновлення електропостачання за графіком українців закликають економно використовувати енергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів.
Як атомна енергетика має врятувати Україну від блекаутів в умовах складної зими
Для проходження осінньо-зимового періоду в умовах розв'язаної Росією зими Україна наразі покладається переважно на власні АЕС.
Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці, — цитують журналісти видання заяву глави Міненерго Германа Галущенка.
Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.
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