В Україні 29 серпня знову діятимуть графіки відключень світла

29 серпня Україна знову економитиме світло

Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. Поширити

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії зазначили, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Під час відновлення електропостачання за графіком українців закликають економно використовувати енергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Як атомна енергетика має врятувати Україну від блекаутів в умовах складної зими

Для проходження осінньо-зимового періоду в умовах розв'язаної Росією зими Україна наразі покладається переважно на власні АЕС.

Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці, — цитують журналісти видання заяву глави Міненерго Германа Галущенка.

Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.