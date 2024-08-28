В Україні 29 серпня знову діятимуть графіки відключень світла
Категорія
Економіка
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В Україні 29 серпня знову діятимуть графіки відключень світла

Світло
Джерело:  Укренерго

В Україні 29 серпня знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть протягом усієї доби.

Головні тези:

  • 29 серпня в Україні діятимуть графіки відключень світла упродовж усієї доби.
  • Україна економить електроенергію з метою підтримки енергосистеми в умовах складної зими.
  • Головним захистом від блекаутів є розвиток атомної енергетики, зокрема завершення будівництва блоків Хмельницької АЕС.
  • Україна планує посилити генерацію електроенергії для забезпечення країни відновленням електропостачання після війни.
  • Необхідно швидше реалізувати атомні проекти для забезпечення стабільного електропостачання в країні.

29 серпня Україна знову економитиме світло

Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

У компанії зазначили, що з графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Водночас живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Під час відновлення електропостачання за графіком українців закликають економно використовувати енергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Як атомна енергетика має врятувати Україну від блекаутів в умовах складної зими

Для проходження осінньо-зимового періоду в умовах розв'язаної Росією зими Україна наразі покладається переважно на власні АЕС. 

Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці, — цитують журналісти видання заяву глави Міненерго Германа Галущенка.

Зазначається, що за підтримки західних партнерів Україна прагне в цьому році завершити будівництво двох атомних блоків Хмельницької АЕС.

Нам потрібно більше генерації, навіть у період відновлення й особливо після війни. Ми розуміємо, що будь-який атомний проєкт потребує років, тому нам потрібно почати якомога швидше, особливо в цій ситуації, коли ми маємо 80% готовність будівельної частини об'єкта, — підкреслює Галущенко.

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