В Украине 8 августа будут ограничивать использование электроэнергии — подробности

Во второй половине дня 8 августа "Укрэнерго" будет применять ограничение энергоснабжения промышленности и бизнеса.

В Украине снова будут выключать свет по графикам

Ограничения энергоснабжения будут действовать с 17:00 до 22:00. Будет привлечена одна очередь.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В то же время отключения не коснутся:

население;

критической инфраструктуры;

объектов оборонной индустрии.

Среди причин применения ограничений:

дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 о С на юге и востоке страны.

Когда в Украине вернутся к отключениям света

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, возвращение жары в Украину может заставить регулятора снова ввести отключение света в Украине.

Кудрицкий отметил, что в течение последней недели в Украине бездействовали отключения света.

Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго, — подчеркнул руководитель НЭК "Укрэнерго".

Он отметил, что в настоящее время в Украине проводится подготовка к отопительному сезону.