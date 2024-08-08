В Украине 8 августа будут ограничивать использование электроэнергии — подробности
Категория
Экономика
Дата публикации

В Украине 8 августа будут ограничивать использование электроэнергии — подробности

Предприятия
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Источник:  Укрэнерго

Во второй половине дня 8 августа "Укрэнерго" будет применять ограничение энергоснабжения промышленности и бизнеса.

Главные тезисы

  • Ограничение энергоснабжения в Украине 8 августа будет затрагивать промышленность и бизнес с 17:00 до 22:00.
  • Причиной ограничений является дефицит мощности из-за российских атак и высокого потребления электроэнергии из-за жары.
  • Население, критическая инфраструктура и объекты оборонной промышленности не будут отключены.
  • Регулятор не исключает возможность повторного введения отключения света из-за возможного возвращения высоких температур.

В Украине снова будут выключать свет по графикам

Ограничения энергоснабжения будут действовать с 17:00 до 22:00. Будет привлечена одна очередь.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В то же время отключения не коснутся:

  • население;

  • критической инфраструктуры;

  • объектов оборонной индустрии.

Среди причин применения ограничений:

  • дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

  • высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 о С на юге и востоке страны.

Когда в Украине вернутся к отключениям света

По словам руководителя правления НЭК "Укрэнерго" Вадима Кудрицкого, возвращение жары в Украину может заставить регулятора снова ввести отключение света в Украине.

Кудрицкий отметил, что в течение последней недели в Украине бездействовали отключения света.

Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться, и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго, — подчеркнул руководитель НЭК "Укрэнерго".

Он отметил, что в настоящее время в Украине проводится подготовка к отопительному сезону.

В частности, Украина активно сотрудничает с Польшей по расширению технических возможностей и увеличению объемов поставок электроэнергии из соседней страны в зимний период.

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