В Україні 8 cерпня обмежуватимуть використання електроенергії — подробиці

У другій половині дня 8 серпня "Укренерго" застосовуватиме обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу.
Головні тези:
- У другій половині дня 8 серпня будуть діяти обмеження енергопостачання в Україні для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00.
- Обмежень уникнуть населення, критична інфраструктура та об'єкти оборонної промисловості.
- Застосування обмежень пов'язане з дефіцитом потужності у системі України через російські атаки та високий рівень споживання електроенергії внаслідок спеки.
В Україні знову вимикатимуть світло за графіками
Обмеження енергопостачання діятимуть з 17:00 до 22:00. Буде залучена одна черга.
Про це повідомляє "Укренерго".
Водночас відключення не торкнуться:
населення;
критичної інфраструктури;
об'єктів оборонної промисловості.
Серед причин застосування обмежень:
дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;
високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30оС на півдні та сході країни.
Коли в Україні повернуться до відключень світла
За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні.
Кудрицький зазначив, що протягом останнього тижня в Україні не діяли відключення світла.
Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго, — підкреслив керівник НЕК “Укренерго”.
Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-