В Україні 8 cерпня обмежуватимуть використання електроенергії — подробиці
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні 8 cерпня обмежуватимуть використання електроенергії — подробиці

Підприємство
Джерело:  Укренерго

У другій половині дня 8 серпня "Укренерго" застосовуватиме обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу.

Головні тези:

  • У другій половині дня 8 серпня будуть діяти обмеження енергопостачання в Україні для промисловості та бізнесу з 17:00 до 22:00.
  • Обмежень уникнуть населення, критична інфраструктура та об'єкти оборонної промисловості.
  • Застосування обмежень пов'язане з дефіцитом потужності у системі України через російські атаки та високий рівень споживання електроенергії внаслідок спеки.

В Україні знову вимикатимуть світло за графіками

Обмеження енергопостачання діятимуть з 17:00 до 22:00. Буде залучена одна черга.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас відключення не торкнуться:

  • населення;

  • критичної інфраструктури;

  • об'єктів оборонної промисловості.

Серед причин застосування обмежень:

  • дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

  • високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30оС на півдні та сході країни.

Коли в Україні повернуться до відключень світла

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні. 

Кудрицький зазначив, що протягом останнього тижня в Україні не діяли відключення світла.

Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго, — підкреслив керівник НЕК “Укренерго”.

Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.

Зокрема Україна активно співпрацює із Польщею щодо розширення технічних можливостей і збільшення обсягів постачання електроенергії із сусідньої країни у зимовий період.

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