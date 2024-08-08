В Україні 8 cерпня обмежуватимуть використання електроенергії — подробиці

У другій половині дня 8 серпня "Укренерго" застосовуватиме обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу.

В Україні знову вимикатимуть світло за графіками

Обмеження енергопостачання діятимуть з 17:00 до 22:00. Буде залучена одна черга.

Про це повідомляє "Укренерго".

Водночас відключення не торкнуться:

населення;

критичної інфраструктури;

об'єктів оборонної промисловості.

Серед причин застосування обмежень:

дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30оС на півдні та сході країни.

Коли в Україні повернуться до відключень світла

За словами керівника правління НЕК “Укренерго” Вадима Кудрицького, повернення спеки в Україну може змусити регулятора знову запровадити відключення світла в Україні.

Кудрицький зазначив, що протягом останнього тижня в Україні не діяли відключення світла.

Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго, — підкреслив керівник НЕК “Укренерго”.

Він зазначив, що наразі в Україні проводиться підготовка до опалювального сезону.