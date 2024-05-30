В Украине арестованы трое киберпреступников во время масштабной операции Европола
Категория
Мир
Дата публикации

В Украине арестованы трое киберпреступников во время масштабной операции Европола

Европол
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Источник:  europol.europa.eu

Четыре человека были арестованы в Украине и Армении и более 100 интернет-серверов отключены или заблокированы в ходе скоординированной на международном уровне операции, нацеленной на киберинфраструктуру, используемую для вредоносных программ.

Европол арестовал киберпреступников из Украины

Акция, получившая название "Операция Финал", была инициирована и проведена Францией, Германией и Нидерландами.

Об этом сообщает Европол.

Кроме того, Армения, Болгария, Литва, Португалия, Румыния, Швейцария и Украина также поддержали операцию различными действиями, такими как аресты, допросы подозреваемых, обыски, а также удаление или удаление серверов и доменов.

Аресты были совершены в Армении (один человек) и в Украине (трое). Более 2000 доменов сейчас находятся под контролем правоохранительных органов.

По итогам дней действий лиц, причастных к этой преступной деятельности и разыскиваемых Германией, 30 мая 2024 года будут добавлены в Европейский список наиболее разыскиваемых лиц. Эти лица разыскиваются за причастность к серьезной киберпреступной деятельности.

Проведя крупнейшую на сегодняшний день международную операцию киберполиции, правоохранительные органы нанесли серьезный удар по сфере киберпреступлений, — заявила Мартина Линк, вице-президент Федерального управления криминальной полиции Германии.

Вредоносное ПО позволяет киберпреступникам тайно подключаться к компьютерам людей во вредных целях.

По данным следователей, один из главных подозреваемых заработал не менее 69 млн. евро в криптовалюте, сдавая в аренду объекты криминальной инфраструктуры для размещения программ-требователей. Операции подозреваемого постоянно отслеживаются и уже получено юридическое разрешение на конфискацию этих активов в ходе будущих действий.

Что известно о кибератаках РФ на мобильных устройствах ВСУ

Российские хакеры активизировали кибератаки на мобильных телефонах украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Как отмечается, хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильных устройствах украинских военных.

Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения.

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

  • используют легитимные продукты в качестве маскировки: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";

  • распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;

  • быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;

  • проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

  • используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

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