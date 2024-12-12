В Украине будут выключать свет по новой схеме — что изменилось

В Украине утвердили новую инструкцию по формированию и применению графиков почасовых отключений электроэнергии. Изменения подразумевают унификацию подходов к отключениям во всех регионах.

Предусматривающие новые схемы графиков отключения света

Как сообщили в "Укрэнерго" среди основных изменений:

Стандартизация графиков : Все области будут использовать одинаковые принципы составления графиков. Время отключения будет распределено по категориям день/ночь и будний/исходящий. Дополнительные подчерки : Каждая очередь будет поделена на подчерки. Это позволит диспетчерам уменьшать или увеличивать масштабы обесточивания. Продолжительность операций : На включение и выключение электроэнергии официально отводится до 30 минут. Еженедельный анализ : Выравнивание продолжительности отключений будет осуществляться еженедельно.

"Укрэнерго" отмечает, что в условиях войны из-за обстрелов энергообъектов возможны также аварийные отключения.

Изменения для промышленности и бизнеса будут предусматривать контроль графиков ограничения мощности (ГОП) : Облэнерго обязаны обеспечивать выполнение графиков, а в случае их игнорирования со стороны предприятий — применять аварийные отключения.

Также будут отключения за невыполнение : Оператор системы распределения или передачи может самостоятельно обесточивать потребителей, не выполняющих указания.

Графики почасовых отключений (ГПО) делят бытовых и бизнес-потребителей на очереди с определенным уровнем нагрузки. В ГБО не включают критически важные объекты, перечень которых утверждают областные администрации.

Энергетики отменили графики отключения света в ряде областей

Как отмечается, графики отменены в следующих областях:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Волынская.

По информации "Волыньоблэнерго", отключение электроэнергии для всех очередей отменено с 07:00 и до получения нового распоряжения.

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения", — говорится в сообщении. Поделиться

Также известно, что в этих регионах графики отключений не применялись 10 и 11 декабря.