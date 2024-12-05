По словам руководителя Офиса идентификации и противодействия угрозам объектам критической инфраструктуры НЭК "Укрэнерго" Сергея Назаренко, в настоящее время строительство подземных электроподстанций в Украине с целью защиты этих объектов критической инфраструктуры маловероятно из-за сложности и высокой стоимости таких проектов.

Почему в Украине не рассматривают строительство подземных электроподстанций

Думаю, нам рано еще закапывать нашу энергосистему под землю. Она еще поработает. Да, это делается в некоторых странах, например, в Японии, но там это связано с дефицитом места. В нашем случае из-за стоимости, времени и технических проблем такие решения достаточно проблематичны, особенно в краткосрочной перспективе, — объясняет Назаренко. Поделиться

Он отметил, что для работы такие подземные электроподстанции будут нуждаться в использовании специального оборудования, среди прочего — технологий на основе элегаза, что существенно повышает стоимость их использования.

Подземный объект

Строительство подземной подстанции в несколько раз дороже наземной, даже без учета систем защиты. Элегазовые технологии, которые необходимы для таких объектов, очень дорогие, — отмечает представитель НЭК "Укрэнерго". Поделиться

Кроме этого, Назаренко обратил внимание на сложности восстановления подземных объектов в случае их повреждения высокоточным оружием. В таких ситуациях ремонт фактически невозможен, что делает такие проекты еще более рискованными.

Что известно о сокращении графиков отключений света в Украине

По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника в эфире телемарафона, благодаря проведению ремонтов на поврежденных в результате атак преступной армии РФ объектах энергетической инфраструктуры в Украине постепенно сокращается продолжительность отключений света.

Мы можем видеть состояние за счет применяемых очередей и графиков. По результатам эффективных и постоянных ремонтов, которые происходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются. Единственное, что остается — это постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, — отмечает Колесник. Поделиться

По его словам, причиной ограничений подачи электроэнергии для украинских потребителей сейчас являются исключительно атаки преступной армии РФ по объектам критической энергоинфраструктуры.