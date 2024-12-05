По словам руководителя Офиса идентификации и противодействия угрозам объектам критической инфраструктуры НЭК "Укрэнерго" Сергея Назаренко, в настоящее время строительство подземных электроподстанций в Украине с целью защиты этих объектов критической инфраструктуры маловероятно из-за сложности и высокой стоимости таких проектов.
Главные тезисы
- Строительство подземных электроподстанций в Украине в настоящее время маловероятно из-за сложности, высокой стоимости и технических проблем.
- Использование элегазовых технологий делает подземные объекты слишком дорогостоящими для реализации в Украине.
- Повреждение подземных объектов энергетической инфраструктуры является сложным и практически невозможным для восстановления, что увеличивает риски подобных проектов.
- Ремонт поврежденных объектов в Украине помогает сократить время отключений света, несмотря на постоянный риск обстрелов со стороны преступной армии РФ.
Почему в Украине не рассматривают строительство подземных электроподстанций
Он отметил, что для работы такие подземные электроподстанции будут нуждаться в использовании специального оборудования, среди прочего — технологий на основе элегаза, что существенно повышает стоимость их использования.
Кроме этого, Назаренко обратил внимание на сложности восстановления подземных объектов в случае их повреждения высокоточным оружием. В таких ситуациях ремонт фактически невозможен, что делает такие проекты еще более рискованными.
Что известно о сокращении графиков отключений света в Украине
По словам заместителя главы Минэнерго Николая Колесника в эфире телемарафона, благодаря проведению ремонтов на поврежденных в результате атак преступной армии РФ объектах энергетической инфраструктуры в Украине постепенно сокращается продолжительность отключений света.
По его словам, причиной ограничений подачи электроэнергии для украинских потребителей сейчас являются исключительно атаки преступной армии РФ по объектам критической энергоинфраструктуры.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-