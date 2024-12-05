За словами керівника Офісу ідентифікації та протидії загрозам об'єктам критичної інфраструктури НЕК "Укренерго" Сергія Назаренка, наразі будівництво підземних електропідстанцій в Україні з метою захисту цих об'єктів критичної інфраструктури малоймовірне через складність і високу вартість таких проєктів.

Чому в Україні не розглядають будівництво підземних електропідстанцій

Думаю, нам рано ще закопувати нашу енергосистему під землю. Вона ще попрацює. Так, це робиться в деяких країнах, наприклад, у Японії, але там це пов'язано з дефіцитом місця. У нашому випадку через вартість, час та технічні проблеми такі рішення є досить проблематичними, особливо у короткостроковій перспективі, — пояснює Назаренко. Поширити

Він зазначив, що для роботи такі підземні електропідстанції потребуть використання спеціального обладнання, серед іншого — технологій на основі елегазу, що суттєво підвищує вартість їхнього використання.

Підземний об’єкт

Будівництво підземної підстанції у кілька разів дорожче, ніж наземної, навіть без урахування систем захисту. Елегазові технології, які необхідні для таких об’єктів, є дуже дорогими, — зазначає представник НЕК “Укренерго”. Поширити

Окрім цього, Назаренко звернув увагу на складнощі у відновленні підземних об’єктів у разі їх пошкодження високоточною зброєю. У таких ситуаціях ремонт є фактично неможливим, що робить такі проєкти ще більш ризикованими.

Що відомо про скорочення графіків відключень світла в Україні

За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника в ефірі телемарафону, завдяки проведенню ремонтів на пошкоджених внаслідок атак злочинної армії РФ об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні поступово скорочується тривалість відключень світла.

Ми можемо бачити стан за рахунок тих черг і графіків, які застосовуються. За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються. Єдине, що залишається — це постійний ризик обстрілів обʼєктів енергетичної інфраструктури, — зазначає Колісник. Поширити

За його словами, причиною обмежень подачі електроенергії для українських споживачів наразі є виключно атаки злочинної армії РФ по об’єктах критичної енергоінфраструктури.