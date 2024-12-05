За словами керівника Офісу ідентифікації та протидії загрозам об'єктам критичної інфраструктури НЕК "Укренерго" Сергія Назаренка, наразі будівництво підземних електропідстанцій в Україні з метою захисту цих об'єктів критичної інфраструктури малоймовірне через складність і високу вартість таких проєктів.
Головні тези:
- Побудова підземних електропідстанцій в Україні є малоймовірною через складність, високу вартість та технічні проблеми.
- В Україні не розглядають будівництво підземних електропідстанцій через економічні та технологічні обмеження.
- Підземні електропідстанції потребують використання дорогого обладнання на основі елегазу, що робить їх вартість надто високою.
- Ремонт підземних об'єктів в разі пошкодження є складним і практично неможливим, що робить такі проекти ще більш ризикованими.
- Завдяки проведенню ремонтів на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні поступово скорочується тривалість відключень світла.
Чому в Україні не розглядають будівництво підземних електропідстанцій
Він зазначив, що для роботи такі підземні електропідстанції потребуть використання спеціального обладнання, серед іншого — технологій на основі елегазу, що суттєво підвищує вартість їхнього використання.
Окрім цього, Назаренко звернув увагу на складнощі у відновленні підземних об’єктів у разі їх пошкодження високоточною зброєю. У таких ситуаціях ремонт є фактично неможливим, що робить такі проєкти ще більш ризикованими.
Що відомо про скорочення графіків відключень світла в Україні
За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника в ефірі телемарафону, завдяки проведенню ремонтів на пошкоджених внаслідок атак злочинної армії РФ об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні поступово скорочується тривалість відключень світла.
За його словами, причиною обмежень подачі електроенергії для українських споживачів наразі є виключно атаки злочинної армії РФ по об’єктах критичної енергоінфраструктури.
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