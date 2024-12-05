Чи можливо в Україні побудувати підземні електропідстанції — відповідь Укренерго
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чи можливо в Україні побудувати підземні електропідстанції — відповідь Укренерго

Підземний тонель
Джерело:  Інтерфакс-Україна

За словами керівника Офісу ідентифікації та протидії загрозам об'єктам критичної інфраструктури НЕК "Укренерго" Сергія Назаренка, наразі будівництво підземних електропідстанцій в Україні з метою захисту цих об'єктів критичної інфраструктури малоймовірне через складність і високу вартість таких проєктів.

Головні тези:

  • Побудова підземних електропідстанцій в Україні є малоймовірною через складність, високу вартість та технічні проблеми.
  • В Україні не розглядають будівництво підземних електропідстанцій через економічні та технологічні обмеження.
  • Підземні електропідстанції потребують використання дорогого обладнання на основі елегазу, що робить їх вартість надто високою.
  • Ремонт підземних об'єктів в разі пошкодження є складним і практично неможливим, що робить такі проекти ще більш ризикованими.
  • Завдяки проведенню ремонтів на пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні поступово скорочується тривалість відключень світла.

Чому в Україні не розглядають будівництво підземних електропідстанцій

Думаю, нам рано ще закопувати нашу енергосистему під землю. Вона ще попрацює. Так, це робиться в деяких країнах, наприклад, у Японії, але там це пов'язано з дефіцитом місця. У нашому випадку через вартість, час та технічні проблеми такі рішення є досить проблематичними, особливо у короткостроковій перспективі, — пояснює Назаренко.

Він зазначив, що для роботи такі підземні електропідстанції потребуть використання спеціального обладнання, серед іншого — технологій на основі елегазу, що суттєво підвищує вартість їхнього використання.

В Укренерго вважають недоцільним будівництво підземних електростанцій в Україні
Підземний об’єкт

Будівництво підземної підстанції у кілька разів дорожче, ніж наземної, навіть без урахування систем захисту. Елегазові технології, які необхідні для таких об’єктів, є дуже дорогими, — зазначає представник НЕК “Укренерго”.

Окрім цього, Назаренко звернув увагу на складнощі у відновленні підземних об’єктів у разі їх пошкодження високоточною зброєю. У таких ситуаціях ремонт є фактично неможливим, що робить такі проєкти ще більш ризикованими.

Що відомо про скорочення графіків відключень світла в Україні

За словами заступника глави Міненерго Миколи Колісника в ефірі телемарафону, завдяки проведенню ремонтів на пошкоджених внаслідок атак злочинної армії РФ об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні поступово скорочується тривалість відключень світла.

Ми можемо бачити стан за рахунок тих черг і графіків, які застосовуються. За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються. Єдине, що залишається — це постійний ризик обстрілів обʼєктів енергетичної інфраструктури, — зазначає Колісник.

За його словами, причиною обмежень подачі електроенергії для українських споживачів наразі є виключно атаки злочинної армії РФ по об’єктах критичної енергоінфраструктури.

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