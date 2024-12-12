В Україні вимикатимуть світло за новою схемою — що змінилося

В Україні затвердили нову інструкцію щодо формування і застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Зміни передбачають уніфікацію підходів до відключень у всіх регіонах.
Головні тези:
- Нова схема відключення електроенергії в Україні передбачає стандартизацію графіків та уніфікацію підходів у всіх областях.
- Зміни включають в себе розподіл часу відключень за категоріями день/ніч та будень/вихідний, поділ на підчерги, обмеження тривалості операцій та щотижневий аналіз.
- Графіки відключень мають вплив на промисловість та бізнес: передбачається контроль обмеження потужності та можливість аварійних відключень для невиконання графіків.
- На підприємствах обов'язково дотримуватися графіків обмеження потужності, інакше можливі аварійні відключення з боку оператора системи розподілу.
- Деякі області, такі як Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська, мають особливості у реалізації графіків відключень електроенергії, які можуть вплинути на їхній робочий процес.
Що передбачають нові схеми щодо графіків відключення світла
Як повідомили в “Укренерго” серед основних змін:
Стандартизація графіків: Всі області використовуватимуть однакові принципи складання графіків. Час відключень буде розподілений за категоріями день/ніч і будень/вихідний.
Додаткові підчерги: Кожна черга буде поділена на підчерги. Це дозволить диспетчерам зменшувати або збільшувати масштаби знеструмлення.
Тривалість операцій: На вмикання та вимикання електроенергії офіційно відводиться до 30 хвилин.
Щотижневий аналіз: Вирівнювання тривалості відключень здійснюватиметься щотижня.
“Укренерго" наголошує, що в умовах війни, через обстріли енергооб’єктів, можливі також аварійні відключення.
Зміни для промисловості та бізнесу передбачатимуть контроль графіків обмеження потужності (ГОП): Обленерго зобов’язані забезпечувати виконання графіків, а у разі їх ігнорування з боку підприємств — застосовувати аварійні відключення.
Також будуть відключення за невиконання: Оператор системи розподілу або передачі може самостійно знеструмлювати споживачів, які не виконують вказівки.
Графіки погодинних відключень (ГПВ) поділяють побутових і бізнес-споживачів на черги з певним рівнем навантаження. До ГПВ не включають критично важливі об’єкти, перелік яких затверджують обласні адміністрації.
Енергетики скасували графіки відключення світла у низці областей
Як зазначається, графіки скасовано у таких областях:
Львівська;
Івано-Франківська;
Закарпатська;
Волинська.
За інформацією "Волиньобленерго", відключення електроенергії для всіх черг скасовано з 07:00 і до отримання нового розпорядження.
Також відомо, що в цих регіонах графіки відключень не застосовувалися 10 та 11 грудня.
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