В Україні вимикатимуть світло за новою схемою — що змінилося
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні вимикатимуть світло за новою схемою — що змінилося

В Україні вимикатимуть світло за новою схемою — що змінилося
Джерело:  Укренерго

В Україні затвердили нову інструкцію щодо формування і застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Зміни передбачають уніфікацію підходів до відключень у всіх регіонах.

Головні тези:

  • Нова схема відключення електроенергії в Україні передбачає стандартизацію графіків та уніфікацію підходів у всіх областях.
  • Зміни включають в себе розподіл часу відключень за категоріями день/ніч та будень/вихідний, поділ на підчерги, обмеження тривалості операцій та щотижневий аналіз.
  • Графіки відключень мають вплив на промисловість та бізнес: передбачається контроль обмеження потужності та можливість аварійних відключень для невиконання графіків.
  • На підприємствах обов'язково дотримуватися графіків обмеження потужності, інакше можливі аварійні відключення з боку оператора системи розподілу.
  • Деякі області, такі як Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Волинська, мають особливості у реалізації графіків відключень електроенергії, які можуть вплинути на їхній робочий процес.

Що передбачають нові схеми щодо графіків відключення світла

Як повідомили в “Укренерго” серед основних змін:

  1. Стандартизація графіків: Всі області використовуватимуть однакові принципи складання графіків. Час відключень буде розподілений за категоріями день/ніч і будень/вихідний.

  2. Додаткові підчерги: Кожна черга буде поділена на підчерги. Це дозволить диспетчерам зменшувати або збільшувати масштаби знеструмлення.

  3. Тривалість операцій: На вмикання та вимикання електроенергії офіційно відводиться до 30 хвилин.

  4. Щотижневий аналіз: Вирівнювання тривалості відключень здійснюватиметься щотижня.

“Укренерго" наголошує, що в умовах війни, через обстріли енергооб’єктів, можливі також аварійні відключення.

Зміни для промисловості та бізнесу передбачатимуть контроль графіків обмеження потужності (ГОП): Обленерго зобов’язані забезпечувати виконання графіків, а у разі їх ігнорування з боку підприємств — застосовувати аварійні відключення.

Також будуть відключення за невиконання: Оператор системи розподілу або передачі може самостійно знеструмлювати споживачів, які не виконують вказівки.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) поділяють побутових і бізнес-споживачів на черги з певним рівнем навантаження. До ГПВ не включають критично важливі об’єкти, перелік яких затверджують обласні адміністрації.

Енергетики скасували графіки відключення світла у низці областей

Як зазначається, графіки скасовано у таких областях:

  • Львівська;

  • Івано-Франківська;

  • Закарпатська;

  • Волинська.

За інформацією "Волиньобленерго", відключення електроенергії для всіх черг скасовано з 07:00 і до отримання нового розпорядження.

"НЕК «Укренерго» зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення", — зазначено в повідомленні.

Також відомо, що в цих регіонах графіки відключень не застосовувалися 10 та 11 грудня.

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