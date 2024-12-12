В Україні вимикатимуть світло за новою схемою — що змінилося

В Україні затвердили нову інструкцію щодо формування і застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Зміни передбачають уніфікацію підходів до відключень у всіх регіонах.

Що передбачають нові схеми щодо графіків відключення світла

Як повідомили в “Укренерго” серед основних змін:

Стандартизація графіків: Всі області використовуватимуть однакові принципи складання графіків. Час відключень буде розподілений за категоріями день/ніч і будень/вихідний. Додаткові підчерги: Кожна черга буде поділена на підчерги. Це дозволить диспетчерам зменшувати або збільшувати масштаби знеструмлення. Тривалість операцій: На вмикання та вимикання електроенергії офіційно відводиться до 30 хвилин. Щотижневий аналіз: Вирівнювання тривалості відключень здійснюватиметься щотижня.

“Укренерго" наголошує, що в умовах війни, через обстріли енергооб’єктів, можливі також аварійні відключення.

Зміни для промисловості та бізнесу передбачатимуть контроль графіків обмеження потужності (ГОП): Обленерго зобов’язані забезпечувати виконання графіків, а у разі їх ігнорування з боку підприємств — застосовувати аварійні відключення.

Також будуть відключення за невиконання: Оператор системи розподілу або передачі може самостійно знеструмлювати споживачів, які не виконують вказівки.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) поділяють побутових і бізнес-споживачів на черги з певним рівнем навантаження. До ГПВ не включають критично важливі об’єкти, перелік яких затверджують обласні адміністрації.

Енергетики скасували графіки відключення світла у низці областей

Як зазначається, графіки скасовано у таких областях:

Львівська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Волинська.

За інформацією "Волиньобленерго", відключення електроенергії для всіх черг скасовано з 07:00 і до отримання нового розпорядження.

"НЕК «Укренерго» зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення", — зазначено в повідомленні. Поширити

Також відомо, що в цих регіонах графіки відключень не застосовувалися 10 та 11 грудня.