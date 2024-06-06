В Украине был принят закон о дошкольном образовании. Какие изменения ждать

6 июня Правительство приняло закон о дошкольном образовании, за который проголосовали 299 депутатов. Целью закона является создание максимально благоприятных условий для стремительного развития качественного и доступного дошкольного образования.
Главные тезисы
- Изменения закона предусматривают возможность создания образовательного процесса на языке коренных народов, обучение на украинском жестовом языке и стимулирование изучения английского языка.
- Закон о дошкольном образовании в Украине также направлен на улучшение условий для детей из маломобильных групп населения, сокращение продолжительности пребывания в учреждениях и обеспечение образования в различных формах.
- Документ предлагает различные формы получения дошкольного образования, включая семейную и сетевую, а также предоставляет родителям возможность присутствия во время учебы.
- Реформа дошкольного образования в Украине инициирована с целью обеспечения качественного и доступного образования всем детям, с учетом интересов всех участников образовательного процесса.
Закон о дошкольном образовании одобрили 299 депутатов ВР
Инициаторы законопроекта отмечали, что стремятся обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.
Законопроект №8030 о дошкольном образовании зарегистрировали в Верховной Раде еще 13 сентября 2022 года. 21 марта 2023 г. Верховная Рада рассмотрела его в первом чтении и одобрила за основу.
По результатам голосования документ приняли в общей сложности 299 голосами, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Какие изменения ожидают родителей и детей
Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям документ предлагает в частности:
разрешить создание и внедрение образовательного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком;
обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке;
способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского);
обустроить территории, здания, сооружения и помещения ЗДО с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения;
создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов;
создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов;
предоставить детям право получать образование в разных формах или совмещая их, однако основной формой получения дошкольного образования определить очное;
разрешить учреждениям дошкольного образования по возможности вводить сетевую (дистанционную) форму получения образования, или педагогический патронаж;
дать право родителям организовывать получение их детьми дошкольного образования по семейной (домашней) форме;
зачислять детей в коммунальные учреждения дошкольного образования в утвержденной законом очередности;
если ребенок не получил места для получения дошкольного образования в коммунальном заведении дошкольного образования, на территории обслуживания которого проживает, обязать соответствующий орган управления в сфере образования предоставить его родителям перечень субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение дошкольного образования, или перечень садов , имеющие свободные места;
разрешить родителям присутствовать рядом со своими детьми во время образовательного процесса;
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