В Украине был принят закон о дошкольном образовании. Какие изменения ждать

Инициаторы законопроекта отмечали, что стремятся обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.

Законопроект №8030 о дошкольном образовании зарегистрировали в Верховной Раде еще 13 сентября 2022 года. 21 марта 2023 г. Верховная Рада рассмотрела его в первом чтении и одобрила за основу.

Украине уже давно нужно реформировать дошкольное образование. Поэтому мы предлагаем четко определить формы ее получения, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и ряд важных изменений. Уверен, их почувствуют все участники процесса — и педагоги, и родители, — отмечал инициатор законопроекта Владимир Воронов, председатель подкомитета Совета по раннему развитию и дошкольному образованию.

По результатам голосования документ приняли в общей сложности 299 голосами, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям документ предлагает в частности:

разрешить создание и внедрение образовательного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком;

обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке;

способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского);

обустроить территории, здания, сооружения и помещения ЗДО с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения;

создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов;

создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов;

предоставить детям право получать образование в разных формах или совмещая их, однако основной формой получения дошкольного образования определить очное;

разрешить учреждениям дошкольного образования по возможности вводить сетевую (дистанционную) форму получения образования, или педагогический патронаж;

дать право родителям организовывать получение их детьми дошкольного образования по семейной (домашней) форме;

зачислять детей в коммунальные учреждения дошкольного образования в утвержденной законом очередности;

если ребенок не получил места для получения дошкольного образования в коммунальном заведении дошкольного образования, на территории обслуживания которого проживает, обязать соответствующий орган управления в сфере образования предоставить его родителям перечень субъектов образовательной деятельности, обеспечивающих получение дошкольного образования, или перечень садов , имеющие свободные места;