В Україні ухвалили закон про дошкільну освіту. На які зміни очікувати

Ініціатори законопроєкту наголошували, що прагнуть забезпечити й збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу.

Законопроєкт № 8030 про дошкільну освіту зареєстрували у Верховній Раді ще 13 вересня 2022 року. 21 березня 2023 року Верховна Рада розглянула його у першому читанні та схвалила за основу.

Україні вже давно потрібно реформувати дошкільну освіту. Тому ми пропонуємо чітко визначити форми її здобуття, форми дитячих садочків, педагогічну підтримку батьків та ще низку важливих змін. Впевнений, їх відчують усі учасники процесу — і педагоги, і батьки,– наголошував ініціатор законопроєкту Володимир Воронов, голова підкомітету Ради з питань раннього розвитку та дошкільної освіти.

За результатами голосування, документ ухвалили в цілому 299 голосами, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Для надання якісної та доступної дошкільної освіти всім дітям, документ пропонує зокрема:

дозволити створення і запровадження освітнього процесу мовою корінних народів або національних меншин (спільнот) поряд із державною мовою ;

забезпечити дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою;

сприяти вивченню мов міжнародного спілкування (насамперед англійської) ;

облаштувати території, будівлі, споруди та приміщення ЗДО з урахуванням потреб і можливостей маломобільних груп населення;

створити умови для перебування дитини у закладі дошкільної освіти понад гарантований обсяг часу, але не більше 12 годин;

створювати і забезпечувати функціонування мобільних дитячих садків;

надати дітям право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх, однак основною формою здобуття дошкільної освіти визначити очну;

дозволити закладам дошкільної освіти за можливості запроваджувати мережеву (дистанційну) форму здобуття освіти, або ж педагогічний патронаж;

дати право батькам організовувати здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти за сімейною (домашньою) формою;

зараховувати дітей до комунальних закладів дошкільної освіти у затвердженій законом черговості;

якщо дитина не отримала місця для здобуття дошкільної освіти у комунальному закладі дошкільної освіти, на території обслуговування якого проживає, зобов'язати відповідний орган управління у сфері освіти надати її батькам перелік суб'єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної освіти, або ж перелік садочків, які мають вільні місця;