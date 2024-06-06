В Україні ухвалили закон про дошкільну освіту. На які зміни очікувати

6 червня Уряд ухвалив закон про дошкільну освіту, за який проголосували 299 депутатів. Метою закону є створення максимально сприятливих умов для стрімкого розвитку якісної та доступної дошкільної освіти.
Головні тези:
- Закон дозволяє створення освітнього процесу мовою корінних народів та забезпечує дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою.
- Нова система передбачає створення сприятливих умов для дітей з маломобільних груп населення, обмежує тривалість перебування в ЗДО та надає можливість здобуття освіти в різних формах.
- Батькам надається право організовувати здобуття дошкільної освіти за різними формами, включаючи сімейну (домашню) та мережеву (дистанційну) форми.
- Зареєстровані для запровадження у нову систему принципи дозволяють батькам бути присутніми поряд зі своїми дітьми під час навчання.
Закон про дошкільну освіту схвалили 299 депутатів ВР
Ініціатори законопроєкту наголошували, що прагнуть забезпечити й збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу.
Законопроєкт № 8030 про дошкільну освіту зареєстрували у Верховній Раді ще 13 вересня 2022 року. 21 березня 2023 року Верховна Рада розглянула його у першому читанні та схвалила за основу.
За результатами голосування, документ ухвалили в цілому 299 голосами, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк
Які зміни очікують на батьків та дітей
Для надання якісної та доступної дошкільної освіти всім дітям, документ пропонує зокрема:
дозволити створення і запровадження освітнього процесу мовою корінних народів або національних меншин (спільнот) поряд із державною мовою ;
забезпечити дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою;
сприяти вивченню мов міжнародного спілкування (насамперед англійської) ;
облаштувати території, будівлі, споруди та приміщення ЗДО з урахуванням потреб і можливостей маломобільних груп населення;
створити умови для перебування дитини у закладі дошкільної освіти понад гарантований обсяг часу, але не більше 12 годин;
створювати і забезпечувати функціонування мобільних дитячих садків;
надати дітям право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх, однак основною формою здобуття дошкільної освіти визначити очну;
дозволити закладам дошкільної освіти за можливості запроваджувати мережеву (дистанційну) форму здобуття освіти, або ж педагогічний патронаж;
дати право батькам організовувати здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти за сімейною (домашньою) формою;
зараховувати дітей до комунальних закладів дошкільної освіти у затвердженій законом черговості;
якщо дитина не отримала місця для здобуття дошкільної освіти у комунальному закладі дошкільної освіти, на території обслуговування якого проживає, зобов'язати відповідний орган управління у сфері освіти надати її батькам перелік суб'єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття дошкільної освіти, або ж перелік садочків, які мають вільні місця;
дозволити батькам бути присутніми поряд зі своїми дітьми під час освітнього процесу;
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