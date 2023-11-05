В Украине из-за войны РФ погибли более 500 детей — Офис генпрокурора

По состоянию на 5 ноября этого года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 510 детей погибли и более 1143 получили ранения различной степени тяжести.

Сколько детей пострадало от войны РФ

В ОГПУ отметили, что эти цифры неокончательны и продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 492, Харьковской - 304, Херсонской - 132, Киевской - 129, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 72, Луганской - 67, - говорится в сообщении. Поделиться

В офисе генпрокурора добавили, что 4 ноября в результате обстрела со стороны армии РФ Миргородского района Полтавской области пострадали двое 7-летних детей.

Документальный проект online.ua «Истерзанное детство»

Ко Дню защиты детей команда online.ua представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных в Россию украинских детях.

За год полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысячи украинских детей. Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины.

В фильме дети и родители рассказали собственные истории. Кто-то из них был в плену, кого принудительно вывезли в оздоровительный лагерь, кого разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Проект «Истерзанное детство» документирует показания детей о военных преступлениях российской федерации против украинского народа.